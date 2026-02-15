СМИ: США потратили почти $3 млрд на захват Мадуро

Как пишет Bloomberg, Белый дом называл рейд спецназа (60 бойцов при воздушной поддержке) «кратким и малозатратным». Однако с августа 2025 года в регион стянули огромную группировку - около 20% надводного флота США, включая авианосец USS Gerald R. Ford, десантные корабли и вспомогательные суда. Пик ежедневных расходов превышал 20 млн долларов.

Так, только содержание авианосной ударной группы обходилось в 11,4 млн долларов в сутки, ещё 8,59 млн - на другие ключевые корабли (включая USS Iwo Jima, куда доставили Мадуро), плюс около 1 млн на вспомогательный флот, отмечает Bloomberg.

Американская армия нанесла удары по Венесуэле 3 января. Мадуро вместе с супругой захватили и вывезли из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

