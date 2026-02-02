«Левшу» жалко: Почему российский «ответ Шерлоку Холмсу» провалился в прокате

Российская аудитория не привыкла к приключенческим историческим экшен-фильмам, сказал НСН Роман Исаев.

Фильму «Левша» пророчили сборы в прокате около 500 миллионов рублей, так как этот фильм — наш ответ Шерлоку Холмсу, сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Сборы исторического фильма «Левша» превысили 220 миллионов рублей. Такого результата лента добилась на 12-й день с момента выхода — премьера состоялась 22 января. Картина занимает третье место среди лидеров проката, уступая триллеру «Горничная» и семейному фильму «Чебурашка 2». Исаев признался, что ему жалко «Левшу».

«"Левшу" действительно жалко. Ожидания от картины были очень большие. Он виделся фаворитом конца января, ему пророчили сборы в диапазоне 500 миллионов. Но, к сожалению, на этот уровень он уже не выйдет, потому что те цифры, которые показал стартовый день картины, были очень шокирующими и грустными. На втором уикенде мы видим стандартное падение в два раза», — сказал собеседник НСН.
По его словам, российская аудитория не привыкла к приключенческим историческим экшен-фильмам.

«Такие невысокие сборы связываю с непривычкой российской аудитории к восприятию такого контента, потому что наш кинопром выпускает очень мало приключенческих исторических экшн-фильмов. На мой взгляд, это не простой, но благодатный и перспективный жанр, потому что богатая история, культура и география нашей страны дают огромное количество сюжетов и поводов для подобных картин. С учетом того, что продюсеры опасаются снимать картины в этом сегменте из-за рисков, получается замкнутый круг: аудитория таких фильмов не получает и не знает, что что российский кинопром может их делать, а кинопром их не делает, потому что аудитория о них не знает. «Левша» — попытка вырваться из этого замкнутого круга, сделать наш ответ Шерлоку Холмсу», — отметил Исаев.

Ранее Исаев в интервью НСН отметил, что обилие в 2025 году российских фильмов-«миллиардеров» не является прорывом, а выпуск их так называемым «паровозом» — это ошибка.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
