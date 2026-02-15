Депутат: Telegram контактирует с РКН по снятию ограничений с мессенджера
Руководство Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором и по его требованиям удаляет часть запрещённых материалов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Фонтанке».
По словам депутата, в отличие от WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), администрация Telegram реагирует на запросы ведомства. «Контакт существует», - отметил он, добавив, что не понимает, почему мессенджер не готов пойти на дальнейшие шаги для полного урегулирования ситуации и снятия претензий.
Боярский перечислил основные невыполненные требования российского законодательства: локализация данных российских пользователей на территории страны, полное удаление запрещённой информации и сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании тяжких преступлений.
Депутат подчеркнул, что Telegram никогда не будет включён в белые списки интернета.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
