Депутат: Telegram контактирует с РКН по снятию ограничений с мессенджера

Руководство Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором и по его требованиям удаляет часть запрещённых материалов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Фонтанке».

Клишас допустил полную блокировку Telegram в России

По словам депутата, в отличие от WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), администрация Telegram реагирует на запросы ведомства. «Контакт существует», - отметил он, добавив, что не понимает, почему мессенджер не готов пойти на дальнейшие шаги для полного урегулирования ситуации и снятия претензий.

Боярский перечислил основные невыполненные требования российского законодательства: локализация данных российских пользователей на территории страны, полное удаление запрещённой информации и сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании тяжких преступлений.

Депутат подчеркнул, что Telegram никогда не будет включён в белые списки интернета.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

