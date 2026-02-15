В РФ хотят обязать пересдавать «теорию» на водительские права

ПЕРЕСДАЧА «ТЕОРИИ»

В России будущих водителей могут обязать повторно пересдавать теоретический экзамен на права, если они в течение полугода не успеют сдать практический экзамен. В настоящий момент этот проект дорабатывается, после чего его передадут в правительство, пишет ТАСС.

Источник рассказал изданию, что в МВД России предложили, чтобы в случае, если кандидат в водители не сдаст практический экзамен в шестимесячный срок с даты успешной сдачи теории, ему назначили повторную проверку знаний ПДД. При этом отмечается, что новый тест по «теории» должен быть проведен не позднее 30 календарных дней после истечения указанного полугодового периода.