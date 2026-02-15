В РФ хотят обязать пересдавать «теорию» на водительские права
Это предложили сделать в случае неудачной сдачи «практики».
В России вновь предложили внести изменения в проведение экзаменов на получение водительских удостоверений. На этот раз кандидатов на получение прав хотят заставить пересдавать «теорию» при неудачной сдаче «практики». До этого в России заговорили об ужесточении теоретической части аттестации будущих водителей. Кроме того, предлагалось предоставить кандидатам возможность получать права без медсправки.
ПЕРЕСДАЧА «ТЕОРИИ»
В России будущих водителей могут обязать повторно пересдавать теоретический экзамен на права, если они в течение полугода не успеют сдать практический экзамен. В настоящий момент этот проект дорабатывается, после чего его передадут в правительство, пишет ТАСС.
Источник рассказал изданию, что в МВД России предложили, чтобы в случае, если кандидат в водители не сдаст практический экзамен в шестимесячный срок с даты успешной сдачи теории, ему назначили повторную проверку знаний ПДД. При этом отмечается, что новый тест по «теории» должен быть проведен не позднее 30 календарных дней после истечения указанного полугодового периода.
В настоящий момент по закону в России не нужно пересдавать теоретический экзамен на права, если кандидат в водители не сдал «практику» в отведенный срок. Однако авторы инициативы уверены, что длительное затягивание с практической частью может привести к устареванию или забыванию теоретических знаний у будущих водителей, пишет «Коммерсантъ».
Кроме того, в январе 2026 года в России подготовили проект по ужесточению правила проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений. Согласно разработкам МВД РФ, новым пунктом в перечне может стать использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники.
Поэтому в случае аннулирования результатов экзаменов, например, из-за скрытых наушников или видеокамер с процессорами, будущему автомобилисту должны назначить следующий экзамен, который проводится не ранее чем через год, пишет ТАСС.
Также в ведомстве предложили дополнить список оснований для отказа в допуске к экзаменам. К тому же в МВД рассказали об установлении дополнительного срока, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов. Кроме того, в список предложений попало и сокращение срока сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней, передает «Парламентская газета».
БЕЗ СПРАВКИ
При этом на прошлой неделе стало известно, что в России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. По данным РИА Новости, россияне смогут не предоставлять этот документ при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье будущего водителя уже есть в едином электронном реестре.
Сейчас при подаче заявления на сдачу экзамена на получение водительских прав необходимо предъявлять паспорт, медицинскую справку, документ о прохождении обучения в автошколе, а для несовершеннолетних граждан — еще и письменное согласие их законных представителей.
Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с НСН подчеркнул, что предложение о допуске к сдаче экзаменов на водительские права через «Госуслуги» без медсправки не избавит россиян от необходимости ее получать.
«Это исключительно бюрократическая перестановка слагаемых в одном уравнении. Человеку для того, чтобы получить водительское удостоверение, все равно понадобится медсправка. Все эти телодвижения не представляют абсолютно никаких серьезных изменений, какой-либо разницы люди не ощутят. В единый электронный реестр попадают справки о том, прошел человек медкомиссию или не прошел. При этом большой вопрос, какими данными располагает государство в этом электронном реестре, если человек не обращается в поликлинику и не испытывает проблем со здоровьем», - заметил он.
Ранее главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин в интервью НСН подчеркнул, что сокращение срока сдачи практического экзамена в ГАИ с 180 до 60 дней не поможет решить проблему потери будущими водителями навыка. По его мнению, перерыв необходимо уменьшить до семи-десяти дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ хотят обязать пересдавать «теорию» на водительские права
- Российская станция «Восток» зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете
- В Госдуме напомнили о запрете УК вывешивать списки должников по коммуналке
- Патриарх Кирилл: Нельзя молиться об увеличении зарплаты или повышении на работе
- СМИ: Композитор Рыбников отсудил 3 млн рублей за использование песни «Буратино»
- Австрийский прыгун с трамплина дисквалифицирован на ОИ-2026 из-за длинной обуви
- Названы 33 отрасли российской экономики с зарплатами выше 150 тысяч рублей
- Кража остаётся самым распространенным преступлением в России
- В РФ могут ввести повторную сдачу «теории» для не сдавших «вождение» за полгода
- СМИ: Экс-министр энергетики Украины Галущенко задержан при попытке покинуть страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru