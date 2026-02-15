Норвежец Клебо стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних ОИ
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо вошёл в историю зимних Олимпийских игр, став первым спортсменом, завоевавшим девять золотых медалей.
В воскресенье, 15 февраля, 29-летний норвежец в составе сборной Норвегии выиграл мужскую эстафету 4×7,5 км. Клебо бежал на заключительном этапе и увеличил преимущество команды, финишировав с отрывом в 22,2 секунды от французов, взявших серебро. Бронза досталась хозяевам - итальянцам.
Эта победа стала для Клебо четвёртой на текущей Олимпиаде и девятой в олимпийской карьере. Ранее он делил рекорд по количеству золотых наград (по восемь) с легендами норвежского спорта - лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьёрном Дэли. Теперь Клебо единолично возглавляет список самых титулованных зимних олимпийцев по числу высших наград.
Ранее австрийский прыгун с трамплина был дисквалифицирован на ОИ-2026 из-за длинной обуви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
