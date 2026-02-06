ОТ ПУШКИНА К ПРОЗЕ

«Сказка о царе Салтане» - картина с множеством костюмов и отстроенных декораций с Павлом Прилучным и Лизой Моряк в главных ролях. Съемки проходили в Геленджике, Троицком округе и Долгопрудном в Подмосковье.

Для режиссера это второй фильм по произведению Александра Пушкина. В марте 2024 года он представил экранизацию романа «Евгений Онегин», главную роль в ней сыграл Виктор Добронравов. Картина освоила в прокате 789,1 миллиона рублей. Многим зрителям фильм «Онегин» Андреасяна понравился.

Сценарий костюмной драмы почти постранично следовал за текстом романа. Помимо главных действующих лиц в этом кино был и рассказчик, эту роль сыграл Владимир Вдовиченков. Стоит отметить, что в «Сказке о царе Салтане» от персоналии рассказчика отказались, но без закадрового текста не обошлось.

«Сказка о царе Салтане», подобно «Евгению Онегину», является текстом в стихах. Сценаристом, адаптировавшим его для кино, выступил Алексей Гравицкий. Он, в том числе, прописал диалоги в прозе, внедрив в них фразы из текста Пушкина.