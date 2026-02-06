Диво, так уж диво: Как Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане»
В новой экранизации сказки Пушкина поэтический язык «Сказки о царе Салтане» адаптировали в прозу, но сохранили все ключевые фразы оригинала, рассказали НСН на премьере фильма.
Новогодняя битва отгремела, в прокате еще продолжает дорабатывать «Простоквашино» Сарика Андреасяна, а на большой экран уже выходит новый фильм режиссера - «Сказка о царе Салтане».
Масштаб этой экранизации произведения Александра Пушкина отмечали еще в ноябре 2025 года, когда промо-ролики проекта представили на фестивале «Читка 4.0». Наконец, в 2026 году сказочное кино добралось и до широкого зрителя. Первыми его накануне увидели гости светской премьеры. Несмотря на пробки и холод, множество зрителей с детьми оценили фильм в московском кинотеатре «Октябрь». Среди них был и специальный корреспондент НСН.
ОТ ПУШКИНА К ПРОЗЕ
«Сказка о царе Салтане» - картина с множеством костюмов и отстроенных декораций с Павлом Прилучным и Лизой Моряк в главных ролях. Съемки проходили в Геленджике, Троицком округе и Долгопрудном в Подмосковье.
Для режиссера это второй фильм по произведению Александра Пушкина. В марте 2024 года он представил экранизацию романа «Евгений Онегин», главную роль в ней сыграл Виктор Добронравов. Картина освоила в прокате 789,1 миллиона рублей. Многим зрителям фильм «Онегин» Андреасяна понравился.
Сценарий костюмной драмы почти постранично следовал за текстом романа. Помимо главных действующих лиц в этом кино был и рассказчик, эту роль сыграл Владимир Вдовиченков. Стоит отметить, что в «Сказке о царе Салтане» от персоналии рассказчика отказались, но без закадрового текста не обошлось.
«Сказка о царе Салтане», подобно «Евгению Онегину», является текстом в стихах. Сценаристом, адаптировавшим его для кино, выступил Алексей Гравицкий. Он, в том числе, прописал диалоги в прозе, внедрив в них фразы из текста Пушкина.
При этом исполнитель роли Гвидона Алексей Онежен на премьере отметил, что в качестве импровизации на съемках он старался максимально сохранить язык оригинального текста сказки, знакомый многим поколениям читателей.
«Я старался иногда сценарный текст менять под Пушкинский. Больше приближаться к авторскому оригиналу. На страницах поэтической сказки у моего героя нет эмоций, ощущений. Мы постфактум понимаем, что он делает и чего он хочет. Мне хотелось раскрыть, что он ищет любовь, находит ее в Царевне-Лебедь. Стремится к воссоединению семьи и царевна ему в этом помогает», - сказал он.
На премьере он предстал перед журналистами вместе с актрисой Алисой Кот, которая сыграла в картине роль той самой Царевны-Лебедь. Проходя мимо молодых артистов, режиссер Сарик Андреасян поспешил похвалить их перед представителями прессы.
«Это самые лучшие артисты! Они будут большими звездами, а я буду в доле», - шутливо сказал он на красной дорожке.
СКАЗКА ДЕТЯМ
Многие роли в «Сказке о царе Салтане» сыграли актеры, которых часто можно увидеть в проектах Андреасяна. Помимо супруги режиссера Лизы Моряк, которая в картине предстает в роли Царицы-матери, и Павла Прилучного, сыгравшего Царя Салтана, в новой семейной картине также снимались Владимир Сычев, Алиса Стасюк, Карэн Бадалов и не только. Актриса Ольга Тумайкина в детской сказке воплотила Бабариху.
Как неоднократно подчеркивали авторы, в новом фильме они стремились сделать акцент на семейных ценностях. Одним из генеральных продюсеров «Сказки о царе Салтане» выступила Тина Канделаки. На сцене кинотеатра «Октябрь» она допустила, что новый фильм будет радовать несколько поколений юных зрителей.
«Теперь у нас появится блестящая возможность нашим детям эту сказку показывать. Пройдут годы, десятилетия, а 2031 году сказке исполнится двести лет. Юбилей сказки все будут отмечать уже нашим фильмом, чем мы очень гордимся», - заявила она.
Она также отметила, что картина поможет зрителям почти на два часа отвлечься от негативных новостей, погрузившись в волшебную атмосферу.
«Фильм смотрится на одном дыхании. Картина сказочная, волшебная. Все, кто любят друг друга – будут вместе. Желания исполняются, чудеса возможны. И самое главное, в этом страшном мире, в котором я больше не хочу читать никакие файлы, у вас есть два часа, чтобы наплевать на все эти файлы Эпштейна и посмотреть нормальную, русскую, безопасную сказку о царе Салтане», - подчеркнула Канделаки.
Увидеть сказку в кинотеатрах можно будет с 12 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».
