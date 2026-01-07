По состоянию на утро 7 января совокупные сборы картины превысили 3,5 миллиарда рублей. Таким образом, фильм превзошел результат главного кассового лидера 2024 года — ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», которая собрала около 3,3 миллиарда рублей.

В общем рейтинге «Чебурашка 2» пока уступает только первому фильму франшизы, установившему абсолютный рекорд российского проката, а также комедии «Холоп 2», вышедшей в 2024 году. При этом ни одна из предыдущих картин не достигала этой отметки так быстро.

Примечательно, что вторая часть «Чебурашки» является единственной премьерой 2026 года с таким высоким результатом: кассовые сборы продолжения истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма «Буратино», заработавшего 1,4 миллиарда рублей.

Посещаемость картины сохраняется на высоком уровне. Ежедневно сеансы собирают около миллиона зрителей, а суточные кассовые сборы составляют около 500 миллионов рублей. Картину уже посмотрели более шести миллионов зрителей. Ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории «Чебурашки 2»: «Буратино» привлек в кинотеатры 2,7 миллиона посетителей, а «Простоквашино» - 2,8 миллиона человек.