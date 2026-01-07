Ушастый рекордсмен: «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России
Пока «Чебурашка 2» покоряет очередной миллиард сборов, режиссер картины Дмитрий Дьяченко готовит продолжение истории, которое планирует представить уже в следующем году.
Семейный фильм «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко по итогам новогоднего проката стал одним из самых успешных проектов российского кинорынка и вошел в тройку лидеров по кассовым сборам за всю историю наблюдений. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
По состоянию на утро 7 января совокупные сборы картины превысили 3,5 миллиарда рублей. Таким образом, фильм превзошел результат главного кассового лидера 2024 года — ленты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», которая собрала около 3,3 миллиарда рублей.
В общем рейтинге «Чебурашка 2» пока уступает только первому фильму франшизы, установившему абсолютный рекорд российского проката, а также комедии «Холоп 2», вышедшей в 2024 году. При этом ни одна из предыдущих картин не достигала этой отметки так быстро.
Примечательно, что вторая часть «Чебурашки» является единственной премьерой 2026 года с таким высоким результатом: кассовые сборы продолжения истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма «Буратино», заработавшего 1,4 миллиарда рублей.
Посещаемость картины сохраняется на высоком уровне. Ежедневно сеансы собирают около миллиона зрителей, а суточные кассовые сборы составляют около 500 миллионов рублей. Картину уже посмотрели более шести миллионов зрителей. Ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории «Чебурашки 2»: «Буратино» привлек в кинотеатры 2,7 миллиона посетителей, а «Простоквашино» - 2,8 миллиона человек.
Режиссер проекта Дмитрий Дьяченко в беседе с РИА Новости отметил, что кроме главного героя фильма отдельную историю мог бы получить персонаж Сергея Гармаша - Гена.
«У нас прекрасно получились герои в прошлом… Наверное, с ними можно было сделать какую-то отдельную историю, но это уже будет кино без Чебурашки, потому что в прошлом Чебурашки не было. Это была бы история про Гену и его характер», - отметил Дьяченко.
В продолжении семейного блокбастера «Чебурашка 2» зрители вновь увидят полюбившихся актеров: Сергея Гармаша, Елену Яковлеву, Федора Добронравова, Полину Максимову, Сергея Лавыгина, Дмитрия Лысенкова, Софью Зайку, Еву Смирнову и Наталью Щукину. Новинкой второй части стало пополнение актерского состава — к проекту присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Народный артист России Сергей Гармаш, в свою очередь, подтвердил слова Дьяченко, что «Чебурашка 2» получился острее, смешнее и интереснее первой части. В беседе с «Известиями» Гармаш признался, что, снявшись в «Чебурашке», приобрёл огромный детский «электорат». Такая армия поклонников — это для артиста невероятное и редчайшее событие, отметил он.
Актриса Ева Смирнова, исполнившая в проекте роль внучки Риммы Шапокляк Сони, рассказывала НСН, что «Чебурашка 2» затрагивает множество глубоких тем, однако сказочность вытягивает всю грусть из картины.
«"Чебурашка 2" — довольно сложный проект, учитывая количество графики, приключений, размах и фантазию сценаристов. Они не скупились, вложили во второй фильм все то, что хотели снять за несколько лет, но мы не боимся препятствий и трудностей! В новом фильме затронуты очень глубокие темы, зрителю будет, о чем подумать. Однако сказка вытягивает всю грусть из этой картины», - говорила актриса.
Актер Александр Лыков также рассказывал о съемках и своей роли Охотника во второй части «Чебурашки».
«Самая любимая ловушка у Чебурашки: подкладывать грабли так, чтобы Охотник на них наступал. И если кажется, что в жизни получить граблями по лбу — легче легкого, то в кадре биться об них приходилось часами, чтобы всё вышло как надо», — поделился впечатлениями актер в беседе с «Вечерней Москвой».
Режиссер картины также заявил, что зрители увидят семью главного героя в фильме «Чебурашка 3», который планируют выпустить в 2027 году, отмечает RT.
«"Чебурашка 3" будет еще веселее, еще душещипательнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько героев, и у каждого свой характер. То есть это будет Чебурашка в пятой степени: семья состоит из пятерых», — рассказал Дьяченко РИА Новости.
Режиссер Дьяченко снял и первую часть фильма о культовом персонаже — Чебурашке. Премьера картины состоялась 1 января 2023 года. Уже через две недели лента установила рекорд, став самым кассовым фильмом в истории российского проката. Общие сборы на территории России и стран СНГ превысили семь миллиардов рублей.
Ранее актриса Полина Максимова, исполнившая в фильме роль дочери Гены, заявила «Радиоточке НСН», что в картину вложено много нравственного подтекста, который может заинтересовать не только детей.
