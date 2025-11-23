Фильм «Иллюзия обмана-3» стал первым «миллиардером» из Голливуда в РФ в 2025 году

«ИЛЛЮЗИЯ» НА МИЛЛИАРД

Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на момент написания материала сборы «Иллюзии обмана-3» в России составили 1 млрд 625 тысяч 383 рубля. Картина появилась на больших экранах страны 13 ноября и уже две недели подряд возглавляет кинопрокат.

До этого в 2025 году иностранной лентой, которая приблизилась к сборам примерно в 1 млрд рублей, стала экранизация произведения Брэма Стокера «Дракула» режиссера Люка Бессона. По данным ЕАИС, фильм смог заработать в российском прокате 933 млн 456 тысяч 677 рублей.

«Иллюзии обмана-3» — это часть франшизы о фокусниках, которые совершают успешные махинации с деньгами. По сюжету третьей части, «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, чтобы с помощью трюков похитить самое дорогое украшение в мире — «Бриллиантовое сердце». Роли в ленте традиционно исполнили Морган Фриман, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Дэйв Франко и Айла Фишер.