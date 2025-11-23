Фильм «Иллюзия обмана-3» стал первым «миллиардером» из Голливуда в РФ в 2025 году
До этого иностранной лентой, которая в 2025 году по сборам в России почти преодолела миллиардный рубеж, была картина «Дракула» Люка Бессона.
Кассовые сборы американского триллера режиссера Рубена Фляйшера «Иллюзия обмана-3» в России преодолели отметку в 1 млрд рублей. В связи с этим картина стала первым голливудским фильмом-«миллиардером» 2025 года в российском прокате. Таким образом, лента о фокусниках, похищающих крупные суммы денег, оказалась 11-м фильмом, который в текущем году смог заработать в кинопрокате РФ 1 млрд рублей.
«ИЛЛЮЗИЯ» НА МИЛЛИАРД
Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на момент написания материала сборы «Иллюзии обмана-3» в России составили 1 млрд 625 тысяч 383 рубля. Картина появилась на больших экранах страны 13 ноября и уже две недели подряд возглавляет кинопрокат.
До этого в 2025 году иностранной лентой, которая приблизилась к сборам примерно в 1 млрд рублей, стала экранизация произведения Брэма Стокера «Дракула» режиссера Люка Бессона. По данным ЕАИС, фильм смог заработать в российском прокате 933 млн 456 тысяч 677 рублей.
«Иллюзии обмана-3» — это часть франшизы о фокусниках, которые совершают успешные махинации с деньгами. По сюжету третьей части, «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, чтобы с помощью трюков похитить самое дорогое украшение в мире — «Бриллиантовое сердце». Роли в ленте традиционно исполнили Морган Фриман, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Дэйв Франко и Айла Фишер.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН говорил, что зрители ждали премьеры фильма «Иллюзия обмана-3», и предположил, что сборы американского триллер могут достичь в российском прокате 1 млрд рублей.
«Крупные зарубежные новинки выходят на наш рынок в крайне ограниченном объеме. "Иллюзия обмана-3" — следующий большой хит после "Балерины" и "Материалистки". Причем картина превосходит упомянутые проекты по уровню своего потенциала в силу более широкой аудитории. "Дракула", стартовавший в прокате 11 сентября, очень стабильно, долго и упорно собирал кассу. Не все заинтересованы в просмотре "Дракулы" в силу жанра. Тем не менее картине удалось собрать почти миллиард рублей в прокате. Думаю, "Иллюзии обмана-3" с учетом более широкой аудитории, более яркой картинки и узнаваемого бренда миллиардная отметка может покориться намного проще», - заметил он.
Первая часть «Иллюзии обмана» вышла на большие экраны в 2013 году, собрав в мировом прокате $351 млн. В России и СНГ касса этого фильма составила 680 млн рублей. Вторую картину создатели представили в 2016 году. Тогда в мировом прокате ей удалось заработать $334 млн. В России, по данным ЕАИС, сборы «Иллюзии обмана-2» превысили 1 млрд рублей.
РОССИЙСКИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»
Всего за 2025 год в российском прокате сразу 11 фильмов преодолели отметку по сборам в 1 млрд рублей. Причем все из них, кроме «Иллюзии обмана-3», оказались именно отечественными картинами, многие из которых — сказки.
Так, в тройке российских фильмов-«миллиардеров» осенью оказались мюзикл по мотивам сказки Льюиса Кэрролла с фрагментами аудиоспектакля Владимира Высоцкого «Алиса в Стране чудес», сказка «Горыныч» с Александром Петровым и военная драма «Август».
Среди отечественных лент-«миллиардеров» 2025-го — сразу две сказки, которым удалось преодолеть миллиардные сборы еще в первые дни года. Речь идет о картинах «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь».
За новогодние праздники обе ленты смогли заработать несколько миллиардов рублей. Общие сборы сказки Игоря Волошина по итогам проката, согласно подсчетам ЕАИС, составили 3 млрд 345 млн 530 тысяч 628 рублей, а картины Дмитрия Дьяченко — 2 млрд 741 млн 153 тысячи 410 рублей.
«Пророк: История Александра Пушкина» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым, комедия «Батя-2. Дед» и блокбастер «Кракен» тоже смогли заработать в прокате в 2025 году более 1 млрд рублей. При этом еще две ленты, ставшие «миллиардерами» зимой этого года, вышли в прокат в декабре 2024-го. Это традиционная новогодняя комедия «Елки-11» и сказка «Домовенок Кузя».
Ранее Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что обилие в 2025 году российских фильмов-«миллиардеров» не является прорывом, а выпуск их так называемым «паровозом» — это ошибка.
