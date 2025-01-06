Новый «миллиардер»: «Финист. Первый богатырь» заработал 1 млрд руб. за три дня проката

НОВЫЙ «МИЛЛИАРДЕР»

Накануне стало известно, что киносказка «Финист. Первый богатырь» за первые три дня проката смогла заработать миллиард рублей, говорится на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). До этого новым «миллиардером» 2025 года стал фильм Игоря Волошина «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Еще до премьеры член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН предсказал этим сказкам миллиардные сборы в прокате.

«Прогнозы по этому фильму ("Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" - прим. НСН) от трех до четырех миллиардов рублей кассовых сборов. Также в Новый год выходит "Финист" — очередная серия богатырской саги, которая была начата "Последним богатырем" и продолжена сериалом, который достаточно успешно прошел на цифровых платформах. Для "Финиста" диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - рассказал он.