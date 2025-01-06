Новый «миллиардер»: «Финист. Первый богатырь» заработал 1 млрд руб. за три дня проката
При этом первым фильмом-миллиардером 2025 года стала сказка «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».
Новый год для российских кинотеатров начался с новых «сказочных миллиардеров». Так, сразу два российских фильма за первые три дня проката успели заработать один миллиард рублей. До этого в Минкультуры РФ отечественным сказочным премьерам пророчили основные кассы на новогодние праздники.
НОВЫЙ «МИЛЛИАРДЕР»
Накануне стало известно, что киносказка «Финист. Первый богатырь» за первые три дня проката смогла заработать миллиард рублей, говорится на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). До этого новым «миллиардером» 2025 года стал фильм Игоря Волошина «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».
Еще до премьеры член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН предсказал этим сказкам миллиардные сборы в прокате.
«Прогнозы по этому фильму ("Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" - прим. НСН) от трех до четырех миллиардов рублей кассовых сборов. Также в Новый год выходит "Финист" — очередная серия богатырской саги, которая была начата "Последним богатырем" и продолжена сериалом, который достаточно успешно прошел на цифровых платформах. Для "Финиста" диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - рассказал он.
Премьера ленты «Финист. Первый богатырь» состоялась 1 января 2025 года. Новая сказка является приквелом к кинотрилогии «Последний богатырь». По сюжету картины молодой и тщеславный герой отправляется в путешествие по восточным землям, где ему предстоит избавиться от гордыни и понять, что «один в поле не воин». Сопровождать Финиста в путешествие в далекие страны будут уже известные по франшизе сказочные персонажи, например, Баба Яга.
До этого персонаж Финиста, которого сыграл Кирилл Зйцев, был наиболее раскрыт в сериале «Последний богатырь. Наследие», который вышел на онлайн-платформах 27 сентября 2024 года.
Режиссером нового сказочного проекта выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «миллиардеру» «Чебурашке». Роли в «Финисте» исполнили Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Павел Прилучный, Федор Гамалея и другие. Продюсерами ленты выступили Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский.
НОВОГОДНИЕ МИЛЛИАРДЫ
В ноябре 2024 года министр культуры России Ольга Любимова заявила, что в новогодние праздники 2025 года кассовые сборы в российских кинотеатрах могут достичь 5 млрд рублей. Она напомнила, что в этот период на большие экраны в РФ выйдут детские и семейные картины «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города», «Иван Царевич и Серый Волк-6», а также очередная часть новогодней комедии «Елки».
При этом в 2024 году в новогодние праздники российские кинотеатры заработали 5,8 млрд рублей. Причем 95,4% от этой суммы было заработано от продажи билетов на отечественные ленты за период с 1 по 8 января.
Однако Роман Исаев считает, что аудитории в возрасте от 20 до 25 лет нечего смотреть в кинотеатрах на новогодних праздниках.
«В новогодние дни "Финист. Первый богатырь" и "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" соберут свои законные несколько миллиардов рублей. Это два локомотива, однако больше ничего с миллиардным потенциалом в репертуаре нет. В прошлые новогодние даты для семейной аудитории мощно работали "Бременские музыканты", для более молодой аудитории был "Холоп-2", в сегменте зарубежного кино — «Феррари». В этом году подобного не ожидается, будут только проекты для семейной аудитории. Подросткам, молодой аудитории 20-25 лет будет нечего смотреть в кинотеатрах кроме "Последнего Ронина" с Юрием Колокольниковым, трибьюта теме самурайско-ронинской», - объяснил член совета АВК.
Ранее Роман Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2025 году российским кинотеатрам необходимо хотя бы 50 млрд рублей сборов, чтобы как-то выживать, а с учетом инфляции и проблем с параллельным импортом запчастей для кинооборудования — 60 млрд рублей.
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