«Высоцкий и Пересильд»: Почему «Алиса» собрала миллиард, но не «зашла» зрителям

Многие считают, что Анна Пересильд «не вытянула» главную роль Алисы, а поклонники Владимира Высоцкого могли усмотреть в картине неуважение к его памяти, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Низкие оценки зрителей фильма-миллиардера «Алиса в Стране чудес» объективны и не связаны с хейтом 16-летней Анны Пересильд, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Сборы картины режиссера Юлия Хмельницкого «Алиса в Стране чудес» с Пересильд-младшей в главной роли превысили в выходные миллиард рублей. При этом оценка картины на «Кинопоиске» составляет всего 4,8 баллов из 10. Исаев объяснил причины этого парадокса.

«Ужасная халтура»: BadComedian разгромил «Алису» и «Горыныча»
«Мне это видится честным голосованием настоящих зрителей, вряд ли это какие-то хейтерские боты. У картины непростой резонанс, очень многим она не понравилась. Для кого-то это, может быть, некое неуважение к памяти Владимира Высоцкого и того радиоспектакля, который помнят более старшие поколения. Но скорее всего, причина не в этом, а в достаточно странном выборе на роль главной героини, которая, по мнению большого количества зрителей, "не вытянула". Не всем зашла и музыкальная стилистика номеров, при том, что в картине действительно очень яркий каст. Многие второстепенные персонажи вызывают восторг своей игрой, в фильме есть и любимый всеми слоями аудиторий Бикович, но, тем не менее, для многих зрителей в целом картина не удалась с точки зрения каких-то очень высоких ожиданий», - объяснил Исаев.

По его словам, фильм «Горыныч», вышедший в один день с «Алисой» и опередивший ее по сборам, оказался проще и понятнее широкой аудитории.

«Мы видели, как в первые дни проката "Алиса" уверенно обходила "Горыныча", однако с субботы-воскресенья первого уикенда "Горыныч" в силу своей намного более простой сюжетной линии, понятного героя и более приземленной истории без изысков обошел "Алису" по сборам, а на данный момент обошел достаточно серьезно», - заключил собеседник НСН.
Возвращение миллиардеров: «Август», «Горыныч» и «Алиса» сделали кассу октября

Со своей стороны, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) объяснил НСН низкие оценки «Алисы» и «Горыныча» (5.5 баллов на «Кинопоиске») тем, что это «халтура, сделанная тяп-ляп». Музыкальная сказка «Алиса в Стране Чудес» снята по мотивам одноименного аудиоспектакля с песнями и стихами Владимира Высоцкого 1976 года, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Владимир ВысоцкийАктрисаФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры