Низкие оценки зрителей фильма-миллиардера «Алиса в Стране чудес» объективны и не связаны с хейтом 16-летней Анны Пересильд, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Сборы картины режиссера Юлия Хмельницкого «Алиса в Стране чудес» с Пересильд-младшей в главной роли превысили в выходные миллиард рублей. При этом оценка картины на «Кинопоиске» составляет всего 4,8 баллов из 10. Исаев объяснил причины этого парадокса.