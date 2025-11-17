Лучше только «Батя 2»: Как «Иллюзия обмана 3» победила в битве за зрителя
Сборы минувшего уикенда подтверждает интерес зрителей к зарубежному кино и пресыщенность сказками, заявил НСН Роман Исаев.
В России ждали выхода фильма «Иллюзия обмана 3», поэтому проекту не страшна конкуренция в прокате, однако есть картины, которым повезло куда меньше, сообщил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
По данным ЕАИС Фонда кино, лидером проката в минувшие выходные стал триллер «Иллюзия обмана 3», освоив кассу в 537,3 миллиона рублей. Исаев допустил, что итоговые сборы картины могут превысить миллиард рублей.
«После апрельской премьеры фильма "Батя 2: Дед", не считая праздничных уикендов, это лучший старт за год. Несмотря на все возгласы с высоких трибун о том, что российский зритель не хочет смотреть зарубежное кино, сборы "Иллюзии обмана 3" подтверждают обратное. Бесспорно, картина соберет миллиард и больше. Уверен, фильм "Авиатор" тоже соберет достойную кассу, уровень ожиданий крайне высок. Проекты будут работать в параллель. Если бы выходили с большим разрывом, собирали бы больше. Ведь в сентябре выходили "Август" и "Дракула". Фильмы долго собирали кассу, поскольку других крупных новинок не было. Сегодня проекты вынуждены делить внимание зрителей и бокс-офис. Мы просто вошли в период, когда после полугодового отсутствия крупных фильмов такие проекты выходят по нескольку штук в каждые выходные. Это создает некую нехватку экранного времени у кинотеатров и не позволяет фильмам вырабатывать потенциал на 100%», - заметил он.
Вторым результатом выходных с заметным отрывом стали сборы фильма Александра Войтинского «Яга на нашу голову» (94,3 миллиона рублей). Как заявил собеседник НСН, дело в том, что в конце октября на больших экранах представили плеяду проектов для семейной и детской аудитории. Среди них «Горыныч», «Алиса в Стране чудес», «Финник 2» и «Папины дочки. Мама вернулась».
«Несмотря на всенародную любовь к Светлане Ходченковой, сыгравшей Ягу в новом фильме, наверное, ей сложно состязаться с Александром Петровым и "Папиными дочками". Аудитория уже подустала от череды сказок подряд. Фильм – очередная история про Бабу Ягу, некоторые визуальные решения – спорные. Все это в сумме дало тот результат, который мы видим. Тягаться с теми проектами, которые вышли раньше, "Яге" было сложно. На пятки наступает "Маша и медведи". Это вновь к вопросу о распределении внимания зрителя и того бюджета, который аудитория готова потратить на поход в кино. Возникает вопрос, почему эти фильмы не были более равномерно распределены по году, а стоят на соседних датах. Надеюсь, когда-нибудь российские продюсеры к этому прислушаются», - сказал Исаев.
По его мнению, помешала конкуренция и комедии «Лысый нянь» с Никитой Панфиловым в главной роли, которая в премьерный уикенд освоила лишь 18,7 миллиона рублей. Впервые картину представили в сентябре в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Критики отмечали, что у проекта есть очевидный голливудский аналог — «Лысый нянька: Спецзадание» с Вином Дизелем 2005 года.
«В новостном фоне и зрительском отклике, который идет в соцсетях относительно больших картин, фильмы меньшего калибра, конечно, теряются. У "Лысого няня" не было такого масштаба рекламной кампании. Также в случае таких проектов, как правило, работает вторичность истории. Зритель уже неоднократно это видел. Да, есть отсылки, но многие принимают решение с позиции: "Зачем идти на то, что я уже смотрел, и тратить деньги на поход в кино". Фильм просто выступил в категории С, собрал соответствующую кассу. Однако на более пустом рынке явно мог бы собрать больше», - уточнил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
Ранее продюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян заявил «Радиоточке НСН», что повышенная конкуренция может помочь кинотеатрам установить рекорды посещаемости в предстоящие новогодние праздники. При этом зритель будет в выигрыше от выхода на большие экраны сразу нескольких фильмов - «Простоквашино», «Буратино» и «Чебурашка 2».
