«Иллюзия обмана 3» стала 9-ым рублёвым миллиардером 2025 года

Согласно ЕАИС, картина Рубена Фляйшера, вышедшая в российский прокат 13 ноября, собрала 1 000 625 383 рубля и стала самым кассовым зарубежным релизом 2025 года в России. Это 9-ый «миллиардер» в России этого года.

По данным системы - это лучший результат фильма за пределами США. Для сравнения, на ключевых рынках - в Великобритании, Франции и Мексике - сборы оказались примерно в два раза ниже.

Третья часть франшизы рассказывает о возвращении легендарных «Четырёх всадников», которые вместе с новым поколением иллюзионистов планируют дерзкое ограбление ради загадочного «Бриллиантового сердца».

Среди иностранных релизов 2025 года ближайшим к миллиарду ранее была экранизация романа Брэмa Стокера «Дракула» Люка Бессона, собравшая свыше 933 млн рублей. Все остальные места в топ-10 российского проката занимают отечественные фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».