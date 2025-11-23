«Иллюзия обмана 3» стала 9-ым рублёвым миллиардером 2025 года
Сборы нового голливудского блокбастера «Иллюзия обмана 3» (Now You See Me: Now You Don't, 2025) в России превысили 1 миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Согласно ЕАИС, картина Рубена Фляйшера, вышедшая в российский прокат 13 ноября, собрала 1 000 625 383 рубля и стала самым кассовым зарубежным релизом 2025 года в России. Это 9-ый «миллиардер» в России этого года.
По данным системы - это лучший результат фильма за пределами США. Для сравнения, на ключевых рынках - в Великобритании, Франции и Мексике - сборы оказались примерно в два раза ниже.
Третья часть франшизы рассказывает о возвращении легендарных «Четырёх всадников», которые вместе с новым поколением иллюзионистов планируют дерзкое ограбление ради загадочного «Бриллиантового сердца».
Среди иностранных релизов 2025 года ближайшим к миллиарду ранее была экранизация романа Брэмa Стокера «Дракула» Люка Бессона, собравшая свыше 933 млн рублей. Все остальные места в топ-10 российского проката занимают отечественные фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
