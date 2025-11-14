Яркая картинка и бренд: Кинотеатры пророчат миллиард «Иллюзии обмана 3»
Поскольку в российских кинотеатрах нечасто выходят крупные зарубежные картины, многие зрители ждали премьеры фильма «Иллюзия обмана», сказал НСН Роман Исаев.
Зрители ждали премьеры фильма «Иллюзия обмана 3», что повлияло на высокие сборы в первый день показа, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
По данным ЕАИС Фонда кино, в первый день проката «Иллюзия обмана 3» заработала порядка 74 миллионов рублей. По кассе картина оставила позади прочие премьеры – сказку режиссера Александра Войтинского «Яга на нашу голову» (5,8 миллиона рублей в первый день), фильм ужасов «Оно. Кошмар на Мейпл-стри» (2,5 миллиона рублей) и комедию «Лысый нянь» (1,2 миллиона рублей) с Никитой Панфиловым. Исаев допустил, что «Иллюзия обмана 3» может освоить в прокате миллиард рублей.
«Крупные зарубежные новинки выходят на наш рынок в крайне ограниченном объеме. «Иллюзия обмана 3» – следующий большой хит после «Балерины» и «Материалистки». Причем картина превосходит упомянутые проекты по уровню своего потенциала в силу более широкой аудитории. Думаю, у фильма все было прекрасно в стартовый день. Уверен, крупный зарубежный фильм надолго задержится на экранах кинотеатров. «Дракула», стартовавший в прокате 11 сентября, очень стабильно, долго и упорно собирал кассу. Не все заинтересованы в просмотре «Дракулы» в силу жанра. Тем не менее картине удалось собрать почти миллиард рублей в прокате. Думаю, «Иллюзии обмана 3» с учетом более широкой аудитории, более яркой картинки и узнаваемого бренда миллиардная отметка может покориться намного проще», - отметил он.
По словам собеседника НСН, за последние недели зритель пресытился сказками, а «Иллюзия обмана 3» закономерно стало лидером по сборам в день в премьеры.
«Аудитория уже устает от сказок. Только что мы радовались успеху «Горыныча» и «Алисы в Стране чудес». Это проекты существенно более высокого калибра с мощными рекламными компаниями, узнаваемыми актерами класса А в главных ролях. Зритель с удовольствием сходил в кинотеатры на ноябрьские праздники. Проголосовала рублем за эти картины. Однако должно пройти время, чтобы народ соскучился по крупным сказкам. Это время, естественно, наступит, к новогодней битве, но перед следующим рывков нужен период восстановления сил. «Иллюзия обмана 3» же является безоговорочным лидером, потому аудитория прежде всего пошла на эту новинку», - заявил Исаев.
Первая часть «Иллюзии обмана» вышла в 2013 году и заработала в мировом прокате 351 миллионов долларов. В России и СНГ сборы составили 680 миллионов рублей. Вторую картину представили в 2016 году, она принесла создателям 334 миллиона долларов сборов. В России, по данным ЕАИС Фонда кино, фильм заработал более миллиарда рублей. По словам Романа Исаева, не исключено, что и новая часть преодолеет эту планку, напоминает «Радиоточка НСН».
