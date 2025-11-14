По данным ЕАИС Фонда кино, в первый день проката «Иллюзия обмана 3» заработала порядка 74 миллионов рублей. По кассе картина оставила позади прочие премьеры – сказку режиссера Александра Войтинского «Яга на нашу голову» (5,8 миллиона рублей в первый день), фильм ужасов «Оно. Кошмар на Мейпл-стри» (2,5 миллиона рублей) и комедию «Лысый нянь» (1,2 миллиона рублей) с Никитой Панфиловым. Исаев допустил, что «Иллюзия обмана 3» может освоить в прокате миллиард рублей.

«Крупные зарубежные новинки выходят на наш рынок в крайне ограниченном объеме. «Иллюзия обмана 3» – следующий большой хит после «Балерины» и «Материалистки». Причем картина превосходит упомянутые проекты по уровню своего потенциала в силу более широкой аудитории. Думаю, у фильма все было прекрасно в стартовый день. Уверен, крупный зарубежный фильм надолго задержится на экранах кинотеатров. «Дракула», стартовавший в прокате 11 сентября, очень стабильно, долго и упорно собирал кассу. Не все заинтересованы в просмотре «Дракулы» в силу жанра. Тем не менее картине удалось собрать почти миллиард рублей в прокате. Думаю, «Иллюзии обмана 3» с учетом более широкой аудитории, более яркой картинки и узнаваемого бренда миллиардная отметка может покориться намного проще», - отметил он.