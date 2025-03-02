Пятый «миллиардер»: Сборы фильма «Пророк» с Юрой Борисовым достигли 1 млрд рублей

НЕ ТАК БЫСТРО, КАК ХОТЕЛИ

Лента появилась на больших экранах в России 14 февраля и несколько недель подряд возглавляла отечественный прокат. Всего через пару дней после премьеры мюзикл смог заработать более 500 млн рублей. Сейчас, по данным ЕАИС, «Пророк» с номинантом на «Оскар-2025» актером Борисовым занимает третью строчку в рейтинге самых кассовых отечественных фильмов 2025 года.

Однако преодолеть отметку в миллиард «Пророк» смог не так быстро, как этого ожидали в киноиндустрии. Изначально член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН предсказывал ленте Феликса Умарова сборы в несколько миллиардов рублей.

«"Пророк" — это первый крупный проект после новогодних больших премьер, который претендует на быстрое преодоление планки в миллиард рублей кассовых сборов. Фильм идет на два-три миллиарда. Хайп вокруг проекта в целом, вокруг Юры Борисова и "Аноры", плюс, конечно, фигура Александра Сергеевича Пушкина добавляет проекту очков», - говорил он.