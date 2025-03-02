Пятый «миллиардер»: Сборы фильма «Пророк» с Юрой Борисовым достигли 1 млрд рублей
Отметку по кассовым сборам в 1 млрд рублей в 2025 году смогли преодолеть еще четыре фильма, в том числе «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь».
Сборы фильма режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрием Борисовым в главной роли достигли в прокате 1 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
НЕ ТАК БЫСТРО, КАК ХОТЕЛИ
Лента появилась на больших экранах в России 14 февраля и несколько недель подряд возглавляла отечественный прокат. Всего через пару дней после премьеры мюзикл смог заработать более 500 млн рублей. Сейчас, по данным ЕАИС, «Пророк» с номинантом на «Оскар-2025» актером Борисовым занимает третью строчку в рейтинге самых кассовых отечественных фильмов 2025 года.
Однако преодолеть отметку в миллиард «Пророк» смог не так быстро, как этого ожидали в киноиндустрии. Изначально член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН предсказывал ленте Феликса Умарова сборы в несколько миллиардов рублей.
«"Пророк" — это первый крупный проект после новогодних больших премьер, который претендует на быстрое преодоление планки в миллиард рублей кассовых сборов. Фильм идет на два-три миллиарда. Хайп вокруг проекта в целом, вокруг Юры Борисова и "Аноры", плюс, конечно, фигура Александра Сергеевича Пушкина добавляет проекту очков», - говорил он.
Однако уже после нескольких недель проката «Пророка» Исаев заявил, что лента успеет заработать лишь 1,5 млрд рублей.
«У "Пророка" были бы шансы собрать 2-3 млрд рублей, если бы аудитория активно пошла на картину, и фильм "зашел" в зрителя, но этого не произошло в силу необычной диалоговой формы. Рэп должен был привлечь подростков, разогнать "сарафаном" интерес и поднять какой-то хайп вокруг проекта, но он отпугнул большое количество людей, более консервативную аудиторию, которая хотела бы на экранах видеть Пушкина, не читающего рэп, а в каком-то более каноническом образе. Такая форма подачи материала оказалась им совершенно не близкой, эти люди на данный проект просто не пошли. Некий эксперимент, который был проведен нашими крупными производственными студиями, оказался не вполне удачным. Сейчас фильм в лучшем случае может мечтать о 1,5 млрд, которого с высокой долей вероятности не будет. Понятно, что миллиардная отметка будет преодолена, но, к сожалению, итоги окажутся в разы меньше прогнозов, которые были у индустрии», - объяснил член совета АВК в разговоре с НСН.
Лент «Пророк. История Александра Пушкина» вызвала много споров в связи с необычностью жанра, в котором был снят фильм — драма-мюзикл. Причем многих зрителей и кинокритиков удивило то, что в картине молодой Пушкин читает рэп.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ» 2025-ГО
«Пророк» в Борисовым стал пятым фильмом, чьи кассовые сборы в 2025 году превысили 1 млрд рублей. В числе таких картин в новогодние праздники оказались сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», которые, выйдя 1 января 2025 года, за несколько дней смогли преодолеть планку в пару миллиардов рублей. На сегодняшний день общие кассовые сборы картины Игоря Волошина, по подсчетам ЕАИС, составили 3 млрд 340 млн 368 тысяч 581 рубль. При этом сказка Дмитрия Дьяченко, согласно подсчетам портала, смогла заработать уже 2 млрд 740 млн 273 тысячи 905 рублей.
В числе фильмов-«миллиардеров» в этом году также оказались «Домовенок Кузя» режиссера Виктора Лакисова и «Елки-11» Александра Карпиловского, Александра Котта, Сергея Трофимова и Егора Чичканова. Обе картины вышли еще в конце 2024 года, однако преодолеть отметку в 1 млрд рублей по сборам смогли лишь в январе.
«С учетом того, что сильных взрослых фильмов практически не было, "Елки" отрабатывали довольно хорошо, принося дополнительно по 50-70 млн рублей в год. Насколько я понимаю, прокатчики даже не подозревали, что кинотеатры оставят его (фильм - прим. НСН) на новогодние каникулы», - объяснил успех «Елок-11» в новогодние праздники 2025-го председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с НСН.
Ранее член совета АВК Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что церемония вручения «Оскара», которая состоится в ночь на 3 марта в США, не поможет новому фильму «Кончится лето» с Юрой Борисовым обогнать по сборам в России «Анору», без восторга принятую российскими зрителями.
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