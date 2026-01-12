Юрист: Долиной грозит уголовное преследование из-за затягивания с передачей квартиры
Певица Лариса Долина рискует не только кошельком, но и свободой из-за конфликта вокруг квартиры в Хамовниках, сообщил Woman.ru адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин.
По его словам, затягивая с исполнением судебного решения в пользу Полины Лурье, артистка навлекает на себя серьезные проблемы. Помимо неизбежных финансовых претензий со стороны Лурье, при умышленном уклонении может встать вопрос об уголовной ответственности.
При этом юрист считает, что хотя до реального уголовного дела, вероятно, не дойдет, действия Долиной сопряжены с высокими ставками.
Ранее стало известно, что Долина уехала из страны и не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
