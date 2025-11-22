В России призвали запретить фильмы ужасов
Общественники предложили сделать это для повышения демографии в стране.
В России для повышения рождаемости призвали запретить показывать фильмы ужасов. Однако в киноиндустрии отрицательно отреагировали на подобную инициативу, и считают, что, даже если она и будет принята, ее легко будет обойти в эпоху интернета.
Между тем, в РФ растет любовь зрителей к хоррорам. При этом психологи уверяют, что просмотр ужастиков полезен для людей с размеренным образом жизни, но противопоказан впечатлительным гражданам.
РОЖАТЬ БЕЗ УЖАСОВ!
Накануне общественный деятель Андрей Кормухин призвал запретить в России показ и распространение хорроров, так как этот жанр кино, по его мнению, строится на нормализации убийства и негативно влияет на здоровье граждан.
Он считает, что легализация фильмов ужасов лишает россиян желания рожать детей. К тому же, добавил общественник, в погоне за бюджетами деятели искусств снимают все больше страшных сцен, чем множат страхи среди населения.
Политик напомнил, что тема смерти считается в РФ сакральной. Он заявил, что картины, в которых убийство другого человека показывается как норма, пагубно влияют на сознание людей и создают видимость того, что это возможно.
«Была бы моя воля, я бы запретил [показ таких фильмов], потому что все они строятся на десакрализации убийства, делают этот процесс нормальным, легализуют уголовное преступление. Допустимо делать это (показывать смерть – прим. НСН) в фильмах о войне, потому что там смерть людей обусловлена естественными причинами. Чем меньше в нашем обществе будет темы нормальности таких фильмов, тем здоровее будет наше общество, в том числе демографическая ситуация», - приводит слова Кормухина издание «Абзац».
Однако режиссер Алексей Герман — младший с ним не согласен. Он считает, что этот запрет вряд ли будет соблюдаться в обществе, так как в эпоху интернета ограничения на показ фильмов того или иного жанра достаточно легко обойти.
«В Советском Союзе пытались запрещать длинные прически, джинсы и рок. И к чему это привело? Советского Союза нет — а джинсы есть, рок есть, длинные волосы есть. В нынешнюю эпоху интернета вообще что-то подобное невозможно сделать, потому что люди способны смотреть пиратские версии», - заметил он в интервью изданию «Ридус».
ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ И ПОЛЕЗНЫ УЖАСЫ?
Между тем, в киноиндустрии отмечают рост интереса российских зрителей к жанру хоррор. Это показывает и то, что не совсем раскрученные ужастики обгоняли в прокате отечественные фильмы с популярными актерами, как, например, «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга обошла весной 2025-го «Кончится лето» с Юрой Борисовым.
«Каждый такой фильм, тем более картина по роману Стивена Кинга, может побудить зрителей пойти в кино. В прошлом году летом вышла картина "Собиратель душ" с Николасом Кейджем. Фильм собрал почти 400 млн рублей в прокате, поскольку в нем есть что-то интересное и большая голливудская звезда. Аналогичным был кейс "Субстанции". На ужастики зритель ходит с огромным удовольствием, это уникальный жанровый кейс российской аудитории. Даже очень проходные картины, как очередной "Астрал", собирают свои 50 млн рублей, поскольку молодежь на них ходит. Для многих подобные фильмы — единственный контент, ради которого стоит в кинотеатр ходить», - объяснил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Некоторые иностранные хорроры, от которых индустрия не ждала особого успеха, вызвали большой интерес у российских зрителей. Например, фильм ужасов вселенной про клоуна-маньяка Арта «Ужасающий-3» несколько недель подряд держался в ТОП-3 отечественного кинопроката осенью 2024 года.
При этом хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем показал в России самый успешный старт лета прошлого года, заработав в российском прокате за дебютные выходные свыше 120 млн рублей.
«Интерес к хоррорам всегда был стабилен, но можно сказать, что в настоящий момент интерес к хоррорам особенно высок. Это связано, в первую очередь, с омоложением аудитории, смотрящей хорроры. Для молодежи хорроры — это своего рода аттракцион, а кинотеатры — лучшее место для получения подобных эмоций. Можно ли назвать новым тренд на качественные, оригинальные и даже шокирующие хорроры? Я с уверенностью могу сказать, что да», - заметил в разговоре с НСН учредитель и гендиректор кинопрокатной компании «World Pictures», которая была прокатчиком «Ужасающего» в России, Сергей Щербинин.
Однако психолог Наталья Панфилова в интервью НСН объяснила, что смотреть ужастики можно не всем.
«Это может немного пощекотать нервы, вывести на эмоции, которые у человека застоялись. Это может иметь положительный эффект, если этим не увлекаться. Если человек начинает смотреть такие фильмы каждый день или достаточно часто, ему могут начать сниться кошмары, он наоборот будет больше тревожиться. Если у человека уже очень сильно развилась тревожность по поводу безопасности, я бы не рекомендовала ходить на фильмы ужасов. Они хороши, когда у человека слишком размеренная жизнь. Если человек тревожится, может произойти разрядка, но может ситуация и усугубиться», - подчеркнула она.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что картины «Сияние» и «Ведьма из Блэр» вошли в список самых страшных фильмов ужасов в истории.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве трамвай сбил двоих пешеходов, один человек погиб
- СМИ: Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
- В России призвали запретить фильмы ужасов
- Российские туристы столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере
- На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
- Сериал «Дом Дракона» продлили на четвертый сезон
- Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
- РПЛ: У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
- Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков
- «Дюжина», «Кукрыниксы» и «Данте»: Алексей Горшенев назвал основные вехи своего творчества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru