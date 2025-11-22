В России призвали запретить фильмы ужасов

Между тем, в РФ растет любовь зрителей к хоррорам. При этом психологи уверяют, что просмотр ужастиков полезен для людей с размеренным образом жизни, но противопоказан впечатлительным гражданам.

РОЖАТЬ БЕЗ УЖАСОВ!

Накануне общественный деятель Андрей Кормухин призвал запретить в России показ и распространение хорроров, так как этот жанр кино, по его мнению, строится на нормализации убийства и негативно влияет на здоровье граждан.

Он считает, что легализация фильмов ужасов лишает россиян желания рожать детей. К тому же, добавил общественник, в погоне за бюджетами деятели искусств снимают все больше страшных сцен, чем множат страхи среди населения.