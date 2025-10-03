Сборы фильма «Дракула» Люка Бессона в российском прокате превысили 500 миллионов рублей. На достижение этого результата картине понадобилось три недели — премьера состоялась 11 сентября. Такая касса превзошла ожидания кинотеатров. Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН отмечал, что «Дракула» вряд ли освоит больше 300 миллионов рублей, поскольку главный герой обладает скорее локальной популярностью.

При этом кинокритик Арина Бойко допускала, что картина Бессона пытается одновременно быть комедией, романтической сентиментальной историей и боевиком. В итоге получается не страшно, не романтично и не смешно.

Шнейдеров заметил, что успех фильма объясняется отсутствием конкуренции в российском прокате.

«Из России ушел большой Голливуд, поэтому сейчас финансовый успех сопутствует абсолютно непредсказуемым фильмам. К примеру, если мы вспомним "Чебурашку», собравшего 6,7 миллиарда рублей, одновременно с ним на Западе вышли "Аватар: Путь воды" и "Кот в сапогах 2: Последнее желание". Если бы эти фильмы вышли в российский прокат, от "Чебурашки" остались бы только уши. Касса картины Люка Бессона в России – на безрыбье. Это грамотное кино, не "Дракула" Брэма Стокера, но вполне ремесленная картина. В России вышло коммерческое западное кино, которое крайне редко попадает на наши экраны. Поскольку действительно кино ремесленное, отзывы были очень противоречивые»,- сказал он.