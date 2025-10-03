Кассовый успех «Дракулы» в России объяснили безрыбьем в прокате
«Дракула» Люка Бессона – зрелищное, но скорее ремесленное кино, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Режиссер и продюсер Люк Бессон любит Россию, и российский зритель отвечает ему взаимностью, однако при наличии других западных картин в прокате его новый проект проиграл бы конкуренцию за зрителя, подчеркнул в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Сборы фильма «Дракула» Люка Бессона в российском прокате превысили 500 миллионов рублей. На достижение этого результата картине понадобилось три недели — премьера состоялась 11 сентября. Такая касса превзошла ожидания кинотеатров. Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН отмечал, что «Дракула» вряд ли освоит больше 300 миллионов рублей, поскольку главный герой обладает скорее локальной популярностью.
При этом кинокритик Арина Бойко допускала, что картина Бессона пытается одновременно быть комедией, романтической сентиментальной историей и боевиком. В итоге получается не страшно, не романтично и не смешно.
Шнейдеров заметил, что успех фильма объясняется отсутствием конкуренции в российском прокате.
«Из России ушел большой Голливуд, поэтому сейчас финансовый успех сопутствует абсолютно непредсказуемым фильмам. К примеру, если мы вспомним "Чебурашку», собравшего 6,7 миллиарда рублей, одновременно с ним на Западе вышли "Аватар: Путь воды" и "Кот в сапогах 2: Последнее желание". Если бы эти фильмы вышли в российский прокат, от "Чебурашки" остались бы только уши. Касса картины Люка Бессона в России – на безрыбье. Это грамотное кино, не "Дракула" Брэма Стокера, но вполне ремесленная картина. В России вышло коммерческое западное кино, которое крайне редко попадает на наши экраны. Поскольку действительно кино ремесленное, отзывы были очень противоречивые»,- сказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что Люка Бессона можно отнести к числу талантливых режиссеров и продюсеров.
«Компания Люка Бессона EuropaCorp снимает безумное количество фильмов. Очень многие проекты Бессона, в которых он выступает продюсером, горячо любимы российской публикой. "Пятый элемент", который он снял, - потрясающее кино. Бессон очень грамотный продюсер и грамотный режиссер. Его имя популярно, он приезжал в Россию несколько раз. Представлял в стране тот же "Пятый элемент". Он искренне хорошо относится к России, и Россия платит ему взаимностью», - уточнил Шнейдеров.
Еще до премьеры предпродажи билетов «Дракулы» Бессона превосходили показатели фильма «Граф Монте-Кристо», который вышел в российских кинотеатрах в сентябре 2024 года и освоил более 631 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
