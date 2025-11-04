Сборы киносказки «Горыныч» превысили 1 млрд рублей
Ленте удалось преодолеть эту отметку всего за два уикенда после начала проката.
Новый фильм «Горыныч» с Александром Петровым стал седьмой отечественной лентой-«миллиардером» с начала 2025 года. Всего в этом году в прокате было девять таких картин, две из которых вышли на большие экраны в конце 2024-го. Причем многие из фильмов-«миллиардеров» — сказки.
МИЛЛИАРД ЗА 2 УИКЕНДА
Новая российская киносказка режиссера Дмитрия Хонина «Горыныч» с популярным актером Александром Петровым в главной роли заработала в прокате более 1 млрд рублей. Ленте удалось сделать это всего за два уикенда после появления на больших экранах 23 октября. «Горыныч» также возглавил российский кинопрокат на прошлых выходных.
Фильм стал седьмой отечественной картиной 2025-го года, чьи кассовые сборы преодолели отметку в 1 млрд рублей. Перед этим всего пару недель назад миллиард собрала российская военная драма «Август».
На момент написания материала точная касса «Горыныча», по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС), составляют 1 млрд 47 млн 282 тысячи 520 рублей. Кстати, в этом году сразу две ленты с Александром Петровым собрали в отечественном прокате более 1 млрд рублей. Первым стал блокбастер «Кракен».
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН подчеркнул, что «Горыныч» — это понятная сказка, рассчитанная на широкую аудиторию.
«Было изначально понятно, что "Горыныч" и "Алиса" будут состязаться за первенство. Оба фильма очень мощные с масштабными рекламными кампаниями. Было интересно наблюдать за гонкой ноздря в ноздрю. Из недавнего прошлого аналогичных историей вне новогодних праздников не было. "Горыныч" — понятная в классических канонах сказка с потрясающим милым и красивым главным героем, Горынычем», - сказал он.
ПРОКАТ НЕДЕЛИ
Но вот новой сказке режиссера Юрия Хмельницкого «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, которая вышла на большие экраны параллельно с «Горынычем» 23 октября, пока не удалось преодолеть отметку в 1 млрд рублей. В настоящий момент, согласно данным ЕАИС, сборы фильма достигли 923 млн 633 тысячи 986 рублей.
«"Алиса" — проект сложный, музыкальный. Мало кто помнит спектакль с песнями Владимира Высоцкого. Однако это интересный экспериментальный проект, который вызвал большой резонанс, разнонаправленный по зрительским откликам. Известные российские актеры привлекли того зрителя, на которого рассчитывали. Так или иначе, думаю, миллиард по силам обеим картинам», - говорил в интервью НСН Роман Исаев.
При этом, согласно предварительным подсчетам системы, прокат уходящих праздничных выходных возглавит новая комедия «Папины дочки. Мама вернулась» режиссера Анатолия Колиева. Лента вышла лишь 30 октября и уже успела собрать 535 млн 299 тысяч 459 рублей.
«Это завершение недавнего сезона одноименного сериала. Конечно, картина заберет определенное внимание подросткового и юношеского зрителя. Это будет новинка, уровень любви к сериалу в России огромный. "Алиса" и "Горыныч", конечно, будут ощущать определенный недобор с выходом крупного конкурента», - добавил член совета АВК в разговоре с НСН.
БОГАТЫЕ СКАЗКИ 2025
Всего на сегодняшний день сразу девять отечественных картин набрали в 2025 году кассу в более чем 1 млрд рублей. При чем многие из них именно сказки, которые в том числе смогли преодолеть сборы в миллиард в новогодние праздники.
Так, первым российским фильмом-«миллиардером» в 2025 году стала сказка «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина. По подсчетам ЕАИС, в настоящий момент ее сборы составляют 3 млрд 345 млн 530 тысяч 628 рублей.
Вторым в список «миллиардеров» 2025-го попал фильм Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь». Его касса достигла 2 млрд 741 млн 153 тысячи 410 рублей.
Еще двум фильмам 2024-го удалось стать «миллиардерами» в текущем году. Это традиционная новогодняя комедия «Елки-11» режиссеров Александра Карпиловского и Александра Котта, а также сказка режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя». Обе ленты вышли в прокат 19 декабря прошлого года, и в 2025-м их сборы, по информации ЕАИС, составили 1 млрд 231 млн 958 тысяч 274 рубля и 1 млрд 65 млн 384 тысячи 911 рублей соответственно.
Весной пятым «миллиардером» этого года удалось стать фильму с номинантом на «Оскар» Юрием Борисовым режиссера Феликса Умарова «Пророк: История Александра Пушкина». Лента несколько недель подряд возглавляла отечественный прокат. В итоге ее сборы превысили 1,5 млрд рублей (1 млрд 636 млн 943 тысячи 821 рубль, по данным ЕАИС).
Следующим фильмом, преодолевшим отметку по сборам в миллиард рублей, стало продолжение комедии режиссера Дмитрия Ефимовича «Батя-2», которую снял Илья Учитель. Лента тоже смогла собрать кассу в более чем 1,5 млрд рублей (1 млрд 595 млн 222 тысячи 495 рублей).
Другим «миллиардером» в 2025 году стал блокбастер «Кракен» режиссера Николая Лебедева. Фильм с Александром Петровым и Виктором Добронравовым несколько недель подряд возглавлял прокат. По данным ЕАИС, его точные сборы достигли 1 млрд 133 млн 75 тысяч 153 рубля.
Последним перед «Горынычем» миллиард набрал военный фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым. Это произошло примерно две недели назад. При этом фильм несколько недель подряд возглавлял отечественный прокат. На момент написания материала сборы картины, по подсчетам ЕАИС, достигли 1 млрд 315 млн 113 тысяч 933 рубля.
По мнению председателя АВК Алексея Воронкова, успех новой военной драмы обеспечили «Первый канал», дистрибьюторы и идеальный актерский состав.
«Фильм оправдал ожидания, потому что это один из немногих проектов, когда эстимейты (предварительные оценки – прим. НСН) до его старта сходились у прокатчиков и кинотеатров. Прокатчики были нацелены на сбор больше миллиарда, а кинотеатры даже из самых пессимистических прогнозов давали не менее 800 млн, потому что, во-первых, это бренд — я имею в виду "Первый канал" и дистрибьютора, компанию "ЦПШ". Во-вторых, актерский состав был подобран идеально. В-третьих, это первый сильный фильм, выходивший поле летней "паузы". Он вышел вне сезона, но, тем не менее, сделал очень большую кассу. Если сравнивать его с сентябрьскими релизами прошлых лет, то такую кассу, может быть, собирала "9 рота" (заработала в прокате более $25 млн – прим. НСН), которая выходила в 2000-х годах», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее Алексей Воронков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что кинотеатры рассчитывают на то, что сказки «Чебурашка-2», «Буратино» и «Простоквашино» привлекут не менее 10% молодежного зрителя.
