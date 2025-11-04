Сборы киносказки «Горыныч» превысили 1 млрд рублей

МИЛЛИАРД ЗА 2 УИКЕНДА

Новая российская киносказка режиссера Дмитрия Хонина «Горыныч» с популярным актером Александром Петровым в главной роли заработала в прокате более 1 млрд рублей. Ленте удалось сделать это всего за два уикенда после появления на больших экранах 23 октября. «Горыныч» также возглавил российский кинопрокат на прошлых выходных.

Фильм стал седьмой отечественной картиной 2025-го года, чьи кассовые сборы преодолели отметку в 1 млрд рублей. Перед этим всего пару недель назад миллиард собрала российская военная драма «Август».

На момент написания материала точная касса «Горыныча», по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС), составляют 1 млрд 47 млн 282 тысячи 520 рублей. Кстати, в этом году сразу две ленты с Александром Петровым собрали в отечественном прокате более 1 млрд рублей. Первым стал блокбастер «Кракен».