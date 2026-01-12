СМИ: Захват танкера «Маринера» стал сигналом Трампа Путину

Как заявили изданию американские чиновники, инцидент должен быть воспринят в Москве как стимул к более активному содействию в урегулировании российско-украинского конфликта. Один из источников газеты, приближенных к американскому президенту указал, что Трамп использует стратегию кнута и пряника. «И я думаю, что пряники у него кончились», - отметил он.

Президент США освободил россиян, находившихся на борту задержанного в Северной Атлантике танкера. Это произошло после обращения России к американскому руководству. Однако сам танкер все еще задержан. По словам Трампа, оттуда уже вывозят нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

