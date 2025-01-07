«Успешное старье»: «Елки-11» заработали в прокате более 1 млрд руб.
Новая серия «Елок» с Бураком Озчивитом и Рузилем Минекаевым вышла на большие экраны в России еще 19 декабря 2024 года.
Сборы фильма «Елки-11» превысили 1 млрд рублей. Лента стала второй из серии новогодних картин с такими показателями. До этого сборы в 1 млрд рублей преодолели «Елки-3».
«ЕЛКИ» НА МИЛЛИАРД
Российская новогодняя комедия «Елки-11» заработала в прокате свыше 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах кино в кинозалах (ЕАИС). Согласно информации портала, с момента премьеры 19 декабря 2024 года лента смогла заработать в российских кинотеатрах 1 млрд 4 млн 138 тысяч 628 рублей.
Картина стала третьим фильмом-«миллиардером» в 2025 году после сказок «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». «Елки-11» вышли в прокат еще в прошлом году, но свой первый миллиард смогли заработать лишь в текущие новогодние праздники.
Одиннадцатая часть «Елок» состоит из пяти новелл. В новом фильме создатели вновь раскрыли теорию шести рукопожатий, связывающую героев всех историй. Например, в одной из новелл показана современная версия «Золушки» из Альметьевска, которая ждет встречи с прекрасным «принцем».
Режиссерами очередной части «Елок» выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов. Роли в фильме исполнили Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков, Валентина Мазунина, Михаил Трухин и традиционно Дмитрий Нагиев. Новичками «Елок» в 2024 году стали звезда скандального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Рузиль Минекаев и любимец женщин, турецкий актер Бурак Озчивит.
«Елки-11» стали первым российским фильмом в его карьере. По данным Telegram-канала «Mash», гонорар Озчивита за съемки в новогодней российской комедии составил от 1,5 до 3 млн рублей. Съемки сцен со звездой турецких сериалов проходили в Альметьевске. В картине он сыграл камео, то есть самого себя.
«ПИПЛ ХАВАЕТ "ЕЛКИ"»
Первая часть «Елок» вышла еще в 2010 году. Тогда новогодняя картина при бюджете в 170 млн рублей смогла заработать в прокате 701 млн рублей. Сборы фильма «Елки-2» (2011) превысили 836 млн рублей. «Елки-3» в 2013 году собрали кассу в 1 млрд 264 млн рублей при затратах на съемки лишь 165 млн. Касса «Елок-1914» (2014) составила почти 704 млн рублей.
Сборы «Елок-5» в 2016 году составили более 778 млн рублей. Касса фильма «Елки новые» (или «Елки-6) достигла 910 млн рублей в 2017 году. «Елки последние» («Елки-7») смогли заработать 730 млн рублей.
Общий сбор фильма «Елки-9» 2022 года достиг почти 585 млн рублей, а «Елки-10» (2023) — более 399 млн рублей. В прокате провалились лишь «Елки-8», собрав при бюджете в 160 млн рублей всего 70 млн рублей. По словам специалистов, основной версией провала восьмой части стало то, что фильм вышел в самый разгар коронавирусных ограничений.
Сценарист нескольких частей «Елок» Евгений Кулик уверяет, что успех серии новогодних фильмов связан с секретом самой идее лент.
«Перед Новым годом, наверное, людям охота чего-то доброго, теплого», - сказал он в разговоре с изданием «Абзац».
При этом, по словам кинокритика Давида Шнейдерова, если продолжение успешного фильм приносит миллиарды, цель оправдывает средства.
«Если франшиза собирает миллиарды, то, как выражались известные деятели: пока "пипл хавает", их будут снимать. Вообще, конечно, большие цифры в названиях фильмов отталкивают, но посмотрим по результатам проката. Один известный рок-музыкант сказал: "Зачем писать новые хиты, если есть успешные старые?" С "Елками" примерно то же самое. Если есть успешный хит, который худо-бедно собирает деньги и зрителей, зачем придумывать что-то новое: а вдруг не получится. Эта грань называется совесть и талант, а они сегодня продались и больше ничего своего изобрести не могут, за исключением бесконечных ремейков и экранизаций русских народных сказок», - объяснил он в интервью НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за год российские фильмы заработали примерно 27 млрд рублей.
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