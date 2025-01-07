«Успешное старье»: «Елки-11» заработали в прокате более 1 млрд руб.

«ЕЛКИ» НА МИЛЛИАРД

Российская новогодняя комедия «Елки-11» заработала в прокате свыше 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах кино в кинозалах (ЕАИС). Согласно информации портала, с момента премьеры 19 декабря 2024 года лента смогла заработать в российских кинотеатрах 1 млрд 4 млн 138 тысяч 628 рублей.

Картина стала третьим фильмом-«миллиардером» в 2025 году после сказок «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». «Елки-11» вышли в прокат еще в прошлом году, но свой первый миллиард смогли заработать лишь в текущие новогодние праздники.

Одиннадцатая часть «Елок» состоит из пяти новелл. В новом фильме создатели вновь раскрыли теорию шести рукопожатий, связывающую героев всех историй. Например, в одной из новелл показана современная версия «Золушки» из Альметьевска, которая ждет встречи с прекрасным «принцем».