НАПФ: Откладывая по тысяче на пенсию, через 25 лет накопится 2,1 млн рублей

По его словам, главный фактор — срок накоплений. Чем он дольше, тем меньше требуется ежемесячная сумма. Молодые россияне минимальными усилиями могут создать внушительный капитал.

Регулярные взносы по 1000 рублей в месяц за 25 лет вырастут до 2,1 миллиона. Это произойдет, если ежемесячно откладываете на счет в ПДС. Эти деньги можно будет снять сразу или получать как дополнительную пенсию. Увеличение размера взноса позволит быстрее достичь цели.

Главная причина провала личных финансовых планов – прокрастинация и поведенческие ловушки «начну потом», однако не стоит забывать, что без личных накоплений свободы на пенсии не будет, заявил НСН основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

