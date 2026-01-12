Госдума рассмотрит законопроект о ежегодной индексации зарплат

Законопроект, разработанный межфракционной группой под руководством председателя комитета по труду Ярослава Нилова, поступил на рассмотрение палаты. Инициатива предполагает поправки в статью 134 Трудового кодекса, которая обязывает работодателей индексировать зарплаты, но не устанавливает четких сроков и порядка. Новая инициатива вводит конкретные нормы: индексация должна проводиться не реже одного раза в год на уровень не ниже инфляции за прошлый год.

Нилов отметил, что доходы россиян должны успевать за ежегодным ростом цен и расходов, независимо от прибыли компаний или экономических прогнозов. Это создаст предсказуемый механизм повышения доходов, сократит количество трудовых споров и обеспечит единые правила для всех.

Государственные учреждения ждут постановлений правительство, чтобы повысить зарплаты сотрудникам, а частный бизнес это делать не обязан, рассказал юрист в области трудового права Олег Бабич в беседе с НСН.

