Госдума рассмотрит законопроект о ежегодной индексации зарплат
Депутаты Госдумы вносят на рассмотрение проект закона о закреплении ежегодной обязательной индексации зарплат для всех работников коммерческого сектора, сообщает ТАСС.
Законопроект, разработанный межфракционной группой под руководством председателя комитета по труду Ярослава Нилова, поступил на рассмотрение палаты. Инициатива предполагает поправки в статью 134 Трудового кодекса, которая обязывает работодателей индексировать зарплаты, но не устанавливает четких сроков и порядка. Новая инициатива вводит конкретные нормы: индексация должна проводиться не реже одного раза в год на уровень не ниже инфляции за прошлый год.
Нилов отметил, что доходы россиян должны успевать за ежегодным ростом цен и расходов, независимо от прибыли компаний или экономических прогнозов. Это создаст предсказуемый механизм повышения доходов, сократит количество трудовых споров и обеспечит единые правила для всех.
Государственные учреждения ждут постановлений правительство, чтобы повысить зарплаты сотрудникам, а частный бизнес это делать не обязан, рассказал юрист в области трудового права Олег Бабич в беседе с НСН.
