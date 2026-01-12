СМИ: Россияне стали чаще экономить на лекарствах
По данным аналитиков, в 2025 году на фармрынке России произошла коррекция покупательских стратегий, сообщают «Известия».
Россияне стало чаще прибегать к приобретению лекарств по акционным предложениям и проводить сравнение цен в различных сетях для оптимизации расходов. Ключевыми факторами таких изменений эксперты называют ускорение роста цен на препараты, снижение покупательной способности граждан, а также рост предложения лекарств-аналогов. При этом общий объём фармацевтического рынка увеличился на 13% относительно показателей 2024 года.
Авторы исследования подсчитали среднюю цену по 70 популярным аптечным товарам и сравнили ее со средней фактической ценой продажи. Они отличались на 80–115 рублей. Это говорит о том, что россияне покупали наиболее дешевые варианты одной и той же позиции: выбирали более дешевые аналоги либо переключались на другие аптечные сети и каналы с более выгодными условиями.
Ранее правительство России утвердило расширение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
