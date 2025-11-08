Сборы фильма «Алиса в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей
Лента с Анной Пересильд стала второй картиной недели и восьмой 2025 года, которой удалось преодолеть миллиардный рубеж по сборам.
Кассовые сборы фэнтези «Алиса в Стране чудес» режиссера Юрия Хмельницкого с молодой популярной актрисой Анной Пересильд превысили 1 млрд рублей. Лента смогла достичь эту отметку всего за несколько недель после появления на больших экранах 23 октября.
«АЛИСА» — «МИЛЛИАРДЕР»
На момент написания материала, согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС), точные сборы фильма‑мюзикла составили 1 млрд 16 млн 12 тысяч 319 рублей.
Он смог стать вторым «миллиардером» за неделю. По итогам праздничных выходных сборы сказки «Горыныч» тоже преодолели 1 млрд рублей. При этом «Алиса» стала восьмой картиной-«миллиардером» 2025 года, три из которых собрали более 1 млрд рублей в прокате за последний месяц.
Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев считает, что новая сказка с Пересильд может претендовать по итогу проката на сборы в 2 млрд рублей.
«Российский зритель мюзиклы в чистом виде не очень жалует. Но сочетание сказочных сюжетов, топовых актеров, хорошей драматургии и достойной режиссуры может сложиться в успешный проект. Говоря об "Алисе", мы должны анализировать перспективы экранизации известного великого в международном масштабе детского произведения. Это, прежде всего, сказка, и во вторую очередь мюзикл. Что касается сочетания сказок с музыкальными номерами, в том или ином виде это происходит во всех проектах. Сейчас огромный тренд на сказки, это то, что собирает кассу. Фильм подобного уровня может претендовать на кассу выше, чем 1 млрд рублей. Думаю, что с учетом бренда сказки, великого имени автора, каста, вполне может быть 2 млрд рублей или больше. Если на фильм захотят пойти дети от шести лет, подростки, при этом проект будет смешным, современным, сделан с уважением к первоисточнику, ему будет по силам цифра в 2 млрд рублей», - предположил он беседе с НСН.
Лента с молодой Пересильд снята в жанре мюзикл по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. При этом в новую российскую экранизацию включены фрагменты аудиоспектакля в исполнении Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.
По сюжету 15-летняя Алиса попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнает своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнает девочку. Чтобы вернуться домой, ей необходимо преодолеть препятствия.
Главные роли в мюзикле также исполнили Милош Бикович, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Паулина Андреева, Андрей Федорцов, Полина Гухман и другие. Продюсерами сказки выступили Тина Канделаки, Данила Шарапов, Игорь Мишин.
Сама юная Анна Пересильд рассказывала НСН, что всегда мечтала сыграть роль Алисы, так как произведение Льюиса Кэрролла — это ее любимая сказка.
«Это моя любимая сказка, я всегда мечтала сыграть Алису. Получается, что моя мечта сбылась. При этом у нас была очень крутая команда, крутые партнеры, этот каст — что-то невероятное! У меня было не так много проектов, но Алиса — это очень большая роль, я там практически постоянно в кадре», - поделилась 16-летняя актриса.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ» 2025-ГО
Между тем, на этой неделе еще одна новая отечественная сказка собрала в прокате более 1 млрд рублей. Речь идет о «Горыныче» режиссера Дмитрия Хонина с Александром Петровым в главной роли. Фильм вышел на большие экраны параллельно с «Алисой в Стране чудес» 23 октября. В настоящий момент, по данным ЕАИС, сборы картины Хонина составляют 1 млрд 161 млн 532 тысячи 521 рубль.
По мнению председателя АВК Алексея Воронкова, сборы «Горыныча» тоже могут превысить 2 млрд рублей.
«Уверенно можно сказать, что свои 1,5 млрд рублей "Горыныч" соберет точно. Если протянет до конца ноября, возможно, преодолеет отметку в 2 млрд рублей. И "Горыныч", и "Алиса" показывают хорошие сборы. До выхода фильма рынок разделился 50 на 50. Половина игроков отдавали пальму первенства "Горынычу", а половина — "Алисе". Практика показывает, что картины идут ноздря в ноздрю. Если у продюсеров и дистрибьюторов есть какая-то козырная карта, связанная с рекламной поддержкой второй волны проката, думаю, она может сыграть», - заметил он в разговоре с НСН.
Еще одной российской картиной, сборы которой за последний месяц преодолели отметку в миллиард, стала военная драма «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Лента с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым в настоящий момент, по данным ЕАИС, заработала уже 1 млрд 358 млн 824 тысячи 999 рублей и до сих пор идет в прокате.
Всего в 2025 году сразу десяти отечественным лентам удалось преодолеть отмутку в 1 млрд рублей по кассовым сборам. Речь идет в том числе о сказках «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», картине «Пророк: История Александра Пушкина», комедии «Батя-2. Дед» и блокбастере «Кракен».
Еще двум лентам, появившимся на больших экранах в декабре прошлого года, удалось собрать более 1 млрд рублей в январе 2025-го. Это традиционная новогодняя комедия «Елки-11» и сказка «Домовенок Кузя».
Ранее продюсер Анна Шалашина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что Анна Пересильд избирательно подходит к выбору ролей, но сценарий роуд-муви «Без оглядки» сразу заинтересовал актрису.
