Сборы фильма «Алиса в Стране чудес» превысили 1 млрд рублей

«Российский зритель мюзиклы в чистом виде не очень жалует. Но сочетание сказочных сюжетов, топовых актеров, хорошей драматургии и достойной режиссуры может сложиться в успешный проект. Говоря об "Алисе", мы должны анализировать перспективы экранизации известного великого в международном масштабе детского произведения. Это, прежде всего, сказка, и во вторую очередь мюзикл. Что касается сочетания сказок с музыкальными номерами, в том или ином виде это происходит во всех проектах. Сейчас огромный тренд на сказки, это то, что собирает кассу. Фильм подобного уровня может претендовать на кассу выше, чем 1 млрд рублей. Думаю, что с учетом бренда сказки, великого имени автора, каста, вполне может быть 2 млрд рублей или больше. Если на фильм захотят пойти дети от шести лет, подростки, при этом проект будет смешным, современным, сделан с уважением к первоисточнику, ему будет по силам цифра в 2 млрд рублей», - предположил он беседе с НСН.

Лента с молодой Пересильд снята в жанре мюзикл по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. При этом в новую российскую экранизацию включены фрагменты аудиоспектакля в исполнении Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.