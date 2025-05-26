Блогер BadComedian объяснил «дерзостью» миллиард фильма «Кракен»
Большие сборы сказочных фильмов стали стандартом для России, при этом «поехавших сюжетов» у нас не так много, сказал в эфире НСН Евгений Баженов.
Фантастический фильм «Кракен» стал необычным явлением для российской киноиндустрии, хоть пока и не смог отбить огромный бюджет, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Сборы в прокате фильма «Кракен» с Александром Петровым в главной роли 26 мая превысили один миллиард рублей. Баженов объяснил этот успех «дерзостью» задумки авторов. Бюджет картины, премьера которой состоялась 17 апреля, составил 1,2 млрд рублей.
«Шансов окупиться в данных обстоятельствах не было. Это весьма дерзкое кино для проката в нашей стране. В целом оно даже международное, если брать примеры, "немножко поехавших" сюжетов не так много, потому что всегда опасно в такое вкладываться. Я искренне рад, что такое кино снято, потому что это наконец-то что-то необычное. Стандартно у нас сказки окупаются, это будет до тех пор, пока они не начнут разоряться и уходить в минус. Это рано или поздно начнется, так как закончился период Marvel на Западе, например. У нас был период спортивных драм, также и со сказками, а появление "Кракена" - это замечательно, но это очень специфичное кино, на которое невероятно сложно зазвать людей», - отметил блогер.
По его мнению, кассовый успех «Кракена» связан с отсутствием серьезной конкуренции.
«Миллиардные сборы – это уже стандартная цифра для нашей индустрии, потому что схема очень проста. Чтобы окупить любое кино в нынешних условиях в России, выпускается фильм, запрещается прокат любых других картин, пиратские фильмы и какие-то конкуренты недопустимы. Максимум можно оставить «мягенькие», низкобюджетные картины. И фильм, скорее всего, соберет миллиард, даже если у него в прокате рядом будут сказки. Всегда схема одна и та же. Есть крупный проект, конкурентов никаких нет, люди идут в кино, особенно на праздники, а варианты какие? "Кракен" и какое-то малоизвестное, около-артхаусное кино. Естественно, я пойду на "Кракен", это что-то известное, там Петров», - пояснил BadComedian.
При этом он объяснил, почему «Кракен» забрал в мае существенную часть публики у военного фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым.
«Казалось бы, 9 мая - вроде надо идти на военный фильм, но не все хотят смотреть надрывное кино. Многие, особенно с семьей предпочтут что-то развлекательное. Военное кино смотрят, но, скорее всего, это будет советское кино и по телевизору. Либо это должно быть развлекалово - не фильм про войну, а форсаж на танках, типа "Т-34", а "В списках не значился" - это все-таки серьезное кино, и подавался он серьезно. Люди выбирали что-то более спокойное и веселое, как раз "Кракена". Вполне логично, что у него всплеск популярности произошел в мае», - заключил собеседник НСН.
С начала 2025 года уже семь российских картин преодолели планку сборов в 1 миллиард рублей. При этом лидером проката в мае стал фильм «В списках не значился», заработавший 613 млн рублей. Сборы «Кракена» за этот период составили 543 млрд рублей, остальное картина режиссера Николая Лебедева заработала в апреле, отмечает «Радиоточка НСН».
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