Блогер BadComedian объяснил «дерзостью» миллиард фильма «Кракен»

Фантастический фильм «Кракен» стал необычным явлением для российской киноиндустрии, хоть пока и не смог отбить огромный бюджет, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Сборы в прокате фильма «Кракен» с Александром Петровым в главной роли 26 мая превысили один миллиард рублей. Баженов объяснил этот успех «дерзостью» задумки авторов. Бюджет картины, премьера которой состоялась 17 апреля, составил 1,2 млрд рублей.