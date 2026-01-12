Мирошник: ВСУ расстреляли 130 жителей Селидово

В Селидово в ДНР военные Вооруженных сил Украины убили 130 мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Украинского военного приговорили к 24 годам колонии за расстрел мирного жителя

По его словам, в городе долго шли интенсивные бои, и ВСУ там «лютовали». Дипломат указал, что из-за зверств большому количеству людей пришлось покинуть прифронтовые районы. В настоящее время идет работа по подсчету тех мирных жителей, кому удалось выжить.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много снимков с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны Вооруженными силами Украины в упор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

