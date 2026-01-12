Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Украине
12 января 202606:12
Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам о прогрессе в вопросе урегулирования ситуации на Украине.
«Я думаю, мы добиваемся прогресса», – заявил глава США. «Я хочу спасти жизни», - указал политик.
Ранее стало известно, что захват нефтяного танкера «Маринера» является сигналом со стороны администрации Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина. Инцидент должен быть воспринят в Москве как стимул к более активному содействию в урегулировании российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
