ОТ «АВГУСТА» ДО НОВОГО ВЗГЛЯДА НА СТОКЕРА

Первым в череде громких осенних новинок станет фильм Люка Бессона «Дракула». Как заявил в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, новая киноадаптация одноименного романа Брэма Стокера с Калебом Лэндри Джонсом и Кристофом Вальцем удивит аудиторию.

«Это очередная версия о приключениях знаменитого и ужасного героя. Тем не менее, такого яркого игрового проекта давно не было, надеемся, он привлечет аудиторию, которая хочет видеть зарубежный качественный продакшн на больших экранах», - сказал он.

С 25 сентября на большом экране можно будет увидеть фильм «Август». Картина Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» первоначально носила название «Момент истины» и должна была выйти еще в марте 2025 года, однако релиз получил новую дату, на которой у него, к слову, не будет столь же масштабных конкурентов.

Среди актеров фильма Никита Кологривый, Сергей Безруков, Павел Табаков, а также Даниил Воробьев, Иван Колесников и многие другие. Кинотеатры рассчитывают, что узнаваемый сюжет и яркий актерский состав зазовут зрителей в кинотеатр. Поспособствует этому и «Первый канал», который принял участие в создании картины, и всегда поддерживает рекламой свои релизы.