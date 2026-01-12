Работающих россиян могут отправить к психиатру
С 1 марта российские работодатели получат право направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование, сообщает РИА Новости.
Основанием для этого станут признаки психических расстройств, выявленные в ходе плановых медосмотров. Как заявила кандидат медицинских наук Мария Соловьева, поправки прописывают эту возможность для работодателя. Инициатива позволит компаниям оперативно реагировать на изменения в психическом здоровье персонала.
Если в результате осмотра у психотерапевта у работника будет выявлено расстройство, его могут временно отстранить от выполнения определенных видов работ.
С 2026 года в России изменят правила прохождения диспансеризации. Теперь обследование будет включать в себя скрининги на вирусные гепатиты, а также анализы по оценке репродуктивного здоровья. Кроме того, поменяют и правила проведения обследования для маломобильных граждан и инвалидов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
