Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия

Он отметил, что не допустит этого. Глава государства указал, что США получат Гренландию, так или иначе.

Ранее американский конгрессмен от демократической партии Тед Лью обратился к военнослужащим США с призывом игнорировать возможный приказ президента о военном вторжении в Гренландию, если такой будет отдан без одобрения Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

