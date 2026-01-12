Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия
12 января 202605:34
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай.
Он отметил, что не допустит этого. Глава государства указал, что США получат Гренландию, так или иначе.
Ранее американский конгрессмен от демократической партии Тед Лью обратился к военнослужащим США с призывом игнорировать возможный приказ президента о военном вторжении в Гренландию, если такой будет отдан без одобрения Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп считает, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия
- СМИ: Россияне стали чаще экономить на лекарствах
- Трамп заявил о методах воздействия на Иран
- НАПФ: Откладывая по тысяче на пенсию, через 25 лет накопится 2,1 млн рублей
- Юрист: Долиной грозит уголовное преследование из-за затягивания с передачей квартиры
- СМИ: Захват танкера «Маринера» стал сигналом Трампа Путину
- Госдума рассмотрит законопроект о ежегодной индексации зарплат
- В МИД РФ рассказали, почему европейцы не отреагировали на атаки Киева
- Госдума: Следующие 12-дневные новогодние каникулы будут не скоро
- «Барселона» обыграла «Реал», завоевав Суперкубок Испании по футболу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru