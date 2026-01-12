Трамп заявил о методах воздействия на Иран
12 января 202605:01
Военные США в настоящее время рассматривают варианты воздействия на Иран, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, Вашингтон может ответить на протесты в Иране. При этом глава Белого дома не исключил применение силы, если возникнет такая необходимость. Американский лидер пообещал «невиданные ранее» удары по территории страны, если Тегеран решит атаковать американских военнослужащих или коммерческие объекты.
Один из возможных вариантов атаки — крупномасштабный воздушный удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россияне стали чаще экономить на лекарствах
- Трамп заявил о методах воздействия на Иран
- НАПФ: Откладывая по тысяче на пенсию, через 25 лет накопится 2,1 млн рублей
- Юрист: Долиной грозит уголовное преследование из-за затягивания с передачей квартиры
- СМИ: Захват танкера «Маринера» стал сигналом Трампа Путину
- Госдума рассмотрит законопроект о ежегодной индексации зарплат
- В МИД РФ рассказали, почему европейцы не отреагировали на атаки Киева
- Госдума: Следующие 12-дневные новогодние каникулы будут не скоро
- «Барселона» обыграла «Реал», завоевав Суперкубок Испании по футболу
- Симоньян: Киев не бомбят, потому что там наши Крещатик и Лавра
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru