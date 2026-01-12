Трамп заявил о методах воздействия на Иран

Военные США в настоящее время рассматривают варианты воздействия на Иран, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану обрести свободу

По его словам, Вашингтон может ответить на протесты в Иране. При этом глава Белого дома не исключил применение силы, если возникнет такая необходимость. Американский лидер пообещал «невиданные ранее» удары по территории страны, если Тегеран решит атаковать американских военнослужащих или коммерческие объекты.

Один из возможных вариантов атаки — крупномасштабный воздушный удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

