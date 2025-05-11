Сборы комедии «Батя 2. Дед» превысили полтора миллиарда рублей

Фильм Ильи Учителя «Батя 2. Дед», премьера которого состоялась 3 апреля, уже в первый уикенд собрал 546 миллионов рублей, а отметки в 1 миллиард рублей достиг на 11-й день проката. Это существенно превышает результат первой части: оригинальный «Батя» заработал за весь период проката 507 миллионов рублей.



Комедия Учителя стала 35-й отечественной лентой, преодолевшей миллиардный барьер в российском прокате, и шестой в 2025 году. Ранее аналогичного успеха добились фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки 11», «Домовёнок Кузя» и «Пророк. История Александра Пушкина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

