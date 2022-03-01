«Никаких уступок»: Военная операция на Украине продолжилась после переговоров
Российская военная операция на Украине продолжается шестой день. Переговоры сторон не остановили боевые действия.
Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько 1 марта утром в своем Telegram-канале сообщил, что было зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру в городе результате обстрела со стороны украинских войск. По его словам, также было повреждено здание поликлиники.
Между тем Минобороны России 28 февраля заявило о более чем 1100 уничтоженных военных объектов Украины в ходе спецоперации. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что военные ДНР продолжают наступление. По его словам, силы ДНР завершают блокирование Мариуполя. Конашенков подчеркивал, что Россия не начинала боевые действия в Донбассе, а наоборот, завершает их.
Также он сообщил, что российские военные взяли под контроль города Бердянск и Энергодар, которые находятся в Запорожской области Украины. Также военные России 28 февраля взяли под свой контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Конашенков подчеркнул, что все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков.
«Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — сказал он.
Кроме того, российское Минобороны сообщило, что авиация РФ 28 февраля завоевала господство в воздухе, а также поразила шесть колонн бронетехники украинских военных. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что в военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская армия не будет складывать оружие.
«Сейчас в сети очень много появилось информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — сказал он в видеообращении к гражданам.
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН ранее допустил возможность ввода западных войск на территорию Украины в случае затянувшейся операции России.
«Если за три недели от начала операции российские войска не закончат разгром украинской армии, не возьмут под контроль основные центры политические или не заставят украинскую власть капитулировать, то это может привести к негативным последствиям. Все те уважаемые западные партнеры, которые сейчас пока только посылают оружие на Украину, увидев, что российские войска завязли, вполне могут направить на территорию Украину свои войска и соединения», - сказал Стрелков.
Тем временем днем 28 февраля в Гомеле прошли переговоры делегаций России и Украины. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге по итогам переговоров заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения», и уезжают для консультаций обратно в Киев и Москву. Подоляк добавил, что на встрече также обсуждалась возможность провести второй раунд переговоров в ближайшее время.
Россию на переговорах представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны на переговорах «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
В свою очередь президент Украины по итогам переговоров заявил, что пока не удалось достигнуть тех результатов, которые хотела бы получить Украина.
Как отмечал политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Зеленский вряд ли пойдет на серьезные уступки для России, пока идет военный натиск.
«Насчет уступок украинской стороны… Вряд ли это могут быть уступки, пока идет военный натиск. Трудно сказать, что такое уступки, которые удовлетворят Кремль, который добивается тотальной победы. Здесь есть несовместимость», - сказал Павловский.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 28 февраля заявил, что для урегулирования ситуации обязателен нейтральный статус Украины. По словам президента, урегулирование ситуации возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности. В них Путин включил также признание российского суверенитета над Крымом, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Главы государств осудили действия Москвы. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал военную спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением международного права». Многие страны также призвали президентов России и Украины провести переговоры для прекращения огня.
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