«Никаких уступок»: Военная операция на Украине продолжилась после переговоров

Между тем Минобороны России 28 февраля заявило о более чем 1100 уничтоженных военных объектов Украины в ходе спецоперации. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что военные ДНР продолжают наступление. По его словам, силы ДНР завершают блокирование Мариуполя. Конашенков подчеркивал, что Россия не начинала боевые действия в Донбассе, а наоборот, завершает их.

Также он сообщил, что российские военные взяли под контроль города Бердянск и Энергодар, которые находятся в Запорожской области Украины. Также военные России 28 февраля взяли под свой контроль территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС).