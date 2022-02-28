«Затишье перед миром?» Россия и Украина начали первые переговоры с начала войны

ВЕРТОЛЕТЫ И БЕССОННАЯ НОЧЬ

Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, сообщил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика», - посетовал Мединский, отметив, что время приезда украинской делегации в течение ночи несколько раз переносилось.

По его словам, российская сторона гарантирует безопасность представителей Украины и готова вести переговоры о мире.

«Наша позиция сформирована», - добавил помощник президента, отвечая на вопрос, есть ли у российской стороны есть готовые к подписанию документы.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль не будет анонсировать российскую позицию на переговорах.

«Я предлагаю всё-таки дождаться переговоров, я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции и так далее, все-таки, переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине», - сказал Песков.

Помимо Мединского в состав российской делегации вошли «руководящие работники на уровне заместителей министра обороны и МИД», посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, отмечает «Газета.ру».

Около 11:30 понедельника в СМИ появились сообщения, что украинская делегация прибыла к «месту встречи», которое долгое время оставалось засекреченным.

«Скоро начнем», - написал в 11:50 в своем Telegram-канале член российской делегации переговорщиков Леонид Слуцкий.

Перед этим в офисе президента Украины заявили, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.

Сам Зеленский в 11:48 обнародовал видеообращение в Telegram.

«Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре», - сказал он, высказав мнение, что настал решающий момент, чтобы «прекратить многолетние обсуждения» и принять решение о членстве Украины в ЕС.

Кроме того, офис Зеленского обнародовал состав украинской делегации на переговорах. В нее вошли министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, а также первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Как сообщила замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук, украинцы не решились «ехать по прямой через Полесье» и добрались к месту переговоров «на польском вертолете».

По данным корреспондента РИА Новости, представители Киева прилетели на двух вертолетах.

На момент выхода материала, итоги переговоров еще не озвучивались.