«Затишье перед миром?» Россия и Украина начали первые переговоры с начала войны
Минобороны РФ заявило о господстве в украинском небе, Зеленский попросил срочного вступления в ЕС, а российская делегация провела «бессонную ночь».
В Гомельской области Белоруссии в эти минуты проходят переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций.
Буквально за несколько минут до начала встречи, намеченной на полдень, президент Украины обратился к Евросоюзу с просьбой о срочном включении его страны в ЕС. Ранее Минобороны России отчиталось о взятии Энергодара и Херсона, и «господстве» в воздушном пространстве Украины.
ВЕРТОЛЕТЫ И БЕССОННАЯ НОЧЬ
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, сообщил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика», - посетовал Мединский, отметив, что время приезда украинской делегации в течение ночи несколько раз переносилось.
По его словам, российская сторона гарантирует безопасность представителей Украины и готова вести переговоры о мире.
«Наша позиция сформирована», - добавил помощник президента, отвечая на вопрос, есть ли у российской стороны есть готовые к подписанию документы.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль не будет анонсировать российскую позицию на переговорах.
«Я предлагаю всё-таки дождаться переговоров, я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции и так далее, все-таки, переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине», - сказал Песков.
Помимо Мединского в состав российской делегации вошли «руководящие работники на уровне заместителей министра обороны и МИД», посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, отмечает «Газета.ру».
Около 11:30 понедельника в СМИ появились сообщения, что украинская делегация прибыла к «месту встречи», которое долгое время оставалось засекреченным.
«Скоро начнем», - написал в 11:50 в своем Telegram-канале член российской делегации переговорщиков Леонид Слуцкий.
Перед этим в офисе президента Украины заявили, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.
Сам Зеленский в 11:48 обнародовал видеообращение в Telegram.
«Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре», - сказал он, высказав мнение, что настал решающий момент, чтобы «прекратить многолетние обсуждения» и принять решение о членстве Украины в ЕС.
Кроме того, офис Зеленского обнародовал состав украинской делегации на переговорах. В нее вошли министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, а также первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Как сообщила замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук, украинцы не решились «ехать по прямой через Полесье» и добрались к месту переговоров «на польском вертолете».
По данным корреспондента РИА Новости, представители Киева прилетели на двух вертолетах.
На момент выхода материала, итоги переговоров еще не озвучивались.
УГОЛОВНИКИ И ВОЗДУШНОЕ ГОСПОДСТВО
Тем временем, Минобороны России отчиталось в понедельник о новых успехах.
«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, за минувшие сутки российские военные, в частности, уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль Бердянск и Энергодар, а также установили контроль над Запорожской АЭС. При этом персонал атомной станции продолжает работу, а «радиоактивный фон в норме».
Конашенков также сообщил, что войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка и Артем, а военные ДНР продолжают наступление и продвинулись на 19 км, взяв под контроль Новый Айдар и полностью заблокировав Волноваху.
В Минобороны также указали безопасный путь эвакуации мирным жителям Киева. По словам Конашенкова, киевляне могут покинуть столицу по трассе Киев — Васильков.
«Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — заверил он.
Вместе с тем, генерал-майор посетовал, что «в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинские националисты используют мирных жителей как «живой щит», что является недопустимым и преступным.
Со своей стороны, власти ДНР заявили, что украинские националисты перед отступлением грабят территории Донецкой области.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский объявил, что освобождает из тюрем участников боевых действий, в том числе участников «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, чтобы они «смогли искупить свою вину».
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