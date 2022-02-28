«Затишье перед миром?» Россия и Украина начали первые переговоры с начала войны

Минобороны РФ заявило о господстве в украинском небе, Зеленский попросил срочного вступления в ЕС, а российская делегация провела «бессонную ночь».

В Гомельской области Белоруссии в эти минуты проходят переговоры высокопоставленных российской и украинской делегаций.

Буквально за несколько минут до начала встречи, намеченной на полдень, президент Украины обратился к Евросоюзу с просьбой о срочном включении его страны в ЕС. Ранее Минобороны России отчиталось о взятии Энергодара и Херсона, и «господстве» в воздушном пространстве Украины.

Офис президента Украины обозначил ключевой вопрос переговоров с РФ

ВЕРТОЛЕТЫ И БЕССОННАЯ НОЧЬ

Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, сообщил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика», - посетовал Мединский, отметив, что время приезда украинской делегации в течение ночи несколько раз переносилось.

По его словам, российская сторона гарантирует безопасность представителей Украины и готова вести переговоры о мире.

«Наша позиция сформирована», - добавил помощник президента, отвечая на вопрос, есть ли у российской стороны есть готовые к подписанию документы.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сказал, что Кремль не будет анонсировать российскую позицию на переговорах.

«Я предлагаю всё-таки дождаться переговоров, я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции и так далее, все-таки, переговоры эти должны идти, скажем так, в тишине», - сказал Песков.

Помимо Мединского в состав российской делегации вошли «руководящие работники на уровне заместителей министра обороны и МИД», посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, отмечает «Газета.ру».

Около 11:30 понедельника в СМИ появились сообщения, что украинская делегация прибыла к «месту встречи», которое долгое время оставалось засекреченным.

«Скоро начнем», - написал в 11:50 в своем Telegram-канале член российской делегации переговорщиков Леонид Слуцкий.

Перед этим в офисе президента Украины заявили, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.

Сам Зеленский в 11:48 обнародовал видеообращение в Telegram.

«Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре», - сказал он, высказав мнение, что настал решающий момент, чтобы «прекратить многолетние обсуждения» и принять решение о членстве Украины в ЕС.

Кроме того, офис Зеленского обнародовал состав украинской делегации на переговорах. В нее вошли министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, а также первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Как сообщила замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук, украинцы не решились «ехать по прямой через Полесье» и добрались к месту переговоров «на польском вертолете».

По данным корреспондента РИА Новости, представители Киева прилетели на двух вертолетах.

На момент выхода материала, итоги переговоров еще не озвучивались.

Минобороны: Российская авиация завоевала господство в воздухе над Украиной

УГОЛОВНИКИ И ВОЗДУШНОЕ ГОСПОДСТВО

Тем временем, Минобороны России отчиталось в понедельник о новых успехах.

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — сказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки российские военные, в частности, уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.

Кроме того, Вооруженные силы России взяли под контроль Бердянск и Энергодар, а также установили контроль над Запорожской АЭС. При этом персонал атомной станции продолжает работу, а «радиоактивный фон в норме».

Конашенков также сообщил, что войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка и Артем, а военные ДНР продолжают наступление и продвинулись на 19 км, взяв под контроль Новый Айдар и полностью заблокировав Волноваху.

В Минобороны также указали безопасный путь эвакуации мирным жителям Киева. По словам Конашенкова, киевляне могут покинуть столицу по трассе Киев — Васильков.

«Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — заверил он.

Вместе с тем, генерал-майор посетовал, что «в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинские националисты используют мирных жителей как «живой щит», что является недопустимым и преступным.

Песков подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Со своей стороны, власти ДНР заявили, что украинские националисты перед отступлением грабят территории Донецкой области.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский объявил, что освобождает из тюрем участников боевых действий, в том числе участников «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, чтобы они «смогли искупить свою вину».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраина
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