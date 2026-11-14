МО: Силы ПВО сбили более 230 БПЛА ВСУ

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые для ВСУ, а также цеха производства БПЛА, места их хранения и запуска. Кроме того, удары были нанесены по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации украинских военных в 142 районах.

Ранее в МО объявили о взятии под контроль Терсянки в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».