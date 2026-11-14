МО: Силы ПВО сбили более 230 БПЛА ВСУ
Российские силы ПВО уничтожили 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые для ВСУ, а также цеха производства БПЛА, места их хранения и запуска. Кроме того, удары были нанесены по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации украинских военных в 142 районах.
Ранее в МО объявили о взятии под контроль Терсянки в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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