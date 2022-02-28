Минобороны: Российская авиация завоевала господство в воздухе над Украиной

«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны.

По словам Конашенкова, за истекшие сутки Воздушно-космические силы РФ уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14. Кроме того, российскими подразделениями уничтожены четыре боевых самолета на земле, один — в воздухе.

Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине для защиты Донбасса. По данным Минобороны, российские военные уничтожили уже 1114 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщает телеканал «360».

