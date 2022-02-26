Зеленский: Макрон поддержал отключение России от SWIFT
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Только что позвонил Макрон. Должен сказать, что он настоящий друг Украины. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против [президента РФ Владимира] Путина», — написал Зеленский в Twitter.
Отключение России от SWIFT рассматривается в качестве одного из возможных ограничений против Москвы, которое может быть введено на фоне российской военной операции на Украине. Однако западные страны пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru