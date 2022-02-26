Зеленский: Макрон поддержал отключение России от SWIFT

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Только что позвонил Макрон. Должен сказать, что он настоящий друг Украины. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против [президента РФ Владимира] Путина», — написал Зеленский в Twitter.

Отключение России от SWIFT рассматривается в качестве одного из возможных ограничений против Москвы, которое может быть введено на фоне российской военной операции на Украине. Однако западные страны пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир Зеленский
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