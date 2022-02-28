Стрелков: Если за 3 недели Россия не добьется капитуляции Украины, Запад направит войска

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН допустил возможность ввода западных войск на территорию Украины в случае затянувшейся операции РФ.

«Если за три недели от начала операции российские войска не закончат разгром украинской армии, не возьмут под контроль основные центры политические или не заставят украинскую власть капитулировать, то это может привести к негативным последствиям. Все те уважаемые западные партнеры, которые сейчас пока только посылают оружие на Украину, увидев, что российские войска завязи, вполне могут направить на территорию Украину свои войска и соединения», - рассказал Стрелков.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

