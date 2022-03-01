Зеленский заявил о безрезультатных переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы сообщил, что пока нет результата, который нужен Украине, сообщает телеканал «360».

Россия и Украина завершили переговоры

«Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией… Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить», — сказал глава государства в видеообращении.

Напомним, офис Зеленского сообщает, что «ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».

Переговоры России с Украиной ни к чему не приведут. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его мнению, переговоры призваны затянуть ход боевых действий, чтобы вывести больше украинских средств за рубеж.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПереговорыВоенная ОперацияВладимир Зеленский
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