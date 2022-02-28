Вассерман рассказал об итоге переговоров России и Украины

По его мнению, переговоры призваны затянуть ход боевых действий, чтобы вывести больше украинских средств за рубеж.

Также Вассерман, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о требованиях выведения российских войск из Крыма и Донбасса, назвал такие условия невыполненными.

Кроме того, депутат Госдумы подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что не существует страны с одинаково мыслящей властью.

«Скорее всего, и на Украине есть несколько группировок с совершенно разными планами и убеждениями», — отметил Вассерман.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на свой источник заявило о завершении российско-украинских переговоров.

