Вассерман рассказал об итоге переговоров России и Украины
Переговоры России с Украиной ни к чему не приведут. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«99 шансов из 100, что в скором времени стороны разъедутся и каждая будет обвинять другую в несговорчивости, и будут правы», — отметил депутат.
По его мнению, переговоры призваны затянуть ход боевых действий, чтобы вывести больше украинских средств за рубеж.
Также Вассерман, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича о требованиях выведения российских войск из Крыма и Донбасса, назвал такие условия невыполненными.
Кроме того, депутат Госдумы подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что не существует страны с одинаково мыслящей властью.
«Скорее всего, и на Украине есть несколько группировок с совершенно разными планами и убеждениями», — отметил Вассерман.
Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на свой источник заявило о завершении российско-украинских переговоров.
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