Стрелков: Раздавая оружие, Зеленский хочет, чтобы Украина превратилась в Чечню
Экс-глава Минобороны ДНР уверен, что подобные меры приведут к формированию на Украине банд и преступных группировок.
Власти Украины раздают оружие заключенным, прекрасно осознавая, к чему это приведет, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.
«Для меня это не представляется никаким вопросом. Поскольку в нынешней ситуации задача Украины – это нанести максимальный ущерб России и максимально затянуть войну, поскольку ее власти менее всего думают о национальных интересах, им глубоко наплевать, что будет с Украиной, когда они будут изгнаны из нее – превратится ли она в сплошное Сомали, где все будет воевать со всеми – такой вариант вполне устраивает США и все остальные силы, стоящие за нынешней властью Украины. Часть пойдет на вооружение банд, на разграбление магазинов и прочее. На это они делают ставку – это фактически тактика выжженной земли. Они готовятся бежать, им нужно, чтобы Украина на долгие годы превратился в одну гигантскую Чечню», - отметил он.
Ранее экс-глава Минобороны в пресс-центре НСН допустил возможность ввода западных войск на территорию Украины в случае затянувшейся операции РФ.
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