Макрон провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

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По информации дворца, оба телефонных разговора состоялись 28 февраля. Содержание телефонных переговоров пока не раскрывается.

Ранее Зеленский заявил, что Макрон поддержал отключение России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Сейчас в Белоруссии идет третий раунд российско-украинских переговоров.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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