Макрон провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
По информации дворца, оба телефонных разговора состоялись 28 февраля. Содержание телефонных переговоров пока не раскрывается.
Ранее Зеленский заявил, что Макрон поддержал отключение России от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Сейчас в Белоруссии идет третий раунд российско-украинских переговоров.
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