В Госдуме заявили, что Путин опередил вторжение ВСУ в Донбасс

«По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия. Она уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса», — цитирует парламентария РИА Новости.

Кроме того, Шеремет указал, что нет гарантий, что Киев не начал разработку ядерного оружия. По словам депутата, украинская сторона сохранила необходимую инфраструктуру со времен СССР, а наличие ядерного оружия «в руках националистического и террористического государства» могло привести к катастрофе.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины для защиты республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий»; при этом Россия не намерена оккупировать Украину. Спустя четыре дня после начала спецоперации РФ и Украина договорились провести переговоры по текущей ситуации, они должны начаться в ближайшие часы, пишет Газета.ру.

