Путин назвал страны Запада «империей лжи» из-за новых санкций
Президент России Владимир Путин назвал «империей лжи» западные государтва, которые вводят санкции против РФ в связи с событиями на Украине. Такую оценку он дал на совещании по вопросам экономики.
В обсуждении приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, его первый заместитель Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина и руководитель Сбербанка Герман Греф.
Как отметил Путин, Соединённые Штаты Америки - это великая, системообразующая держава. По его словам, все её «сателлиты подпевают ей по любому поводу». Причём они также копируют поведение США, с восторгом принимают правила, которые им предлагают, заметил президент РФ.
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