Ряд стран Европы заявили, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС

Власти ряда стран Европы заявили, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Такую позицию выразили президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении. Таким образом страны призвали к скорейшей выдаче Украине статуса страны-кандидата в ЕС и началу переговоров по данному вопросу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в союз по новой специальной процедуре. Он отметил, что главная цель страны — быть с Европой «на равных».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Украина
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