Ряд стран Европы заявили, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС

Такую позицию выразили президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении. Таким образом страны призвали к скорейшей выдаче Украине статуса страны-кандидата в ЕС и началу переговоров по данному вопросу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в союз по новой специальной процедуре. Он отметил, что главная цель страны — быть с Европой «на равных».

