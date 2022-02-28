Ряд стран Европы заявили, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС
Власти ряда стран Европы заявили, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс».
Такую позицию выразили президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении. Таким образом страны призвали к скорейшей выдаче Украине статуса страны-кандидата в ЕС и началу переговоров по данному вопросу.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в союз по новой специальной процедуре. Он отметил, что главная цель страны — быть с Европой «на равных».
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