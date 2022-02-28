В Минобороны рассказали, как мирные жители могут покинуть Киев
Мирные жители Киева могут беспрепятственно покинуть украинскую столицу. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — цитирует Газета.ру представителя Минобороны.
По словам Конашенкова, власти города используют жителей «в качестве "живого щита" для националистов»: это демонстрируют объявление комендантского часа и призывы к горожанам оставаться дома. В Минобороны указывают, что в Киеве орудуют мародеры, грабители и националисты, которые получили оружие в результате решения бесконтрольно раздавать населению автоматы и боеприпасы.
Ранее власти Киева ввели комендантский час с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника, напоминает телеканал «360». Мэр города Виталий Кличко заявил, что всех граждан, которые в это время окажутся на улице, будут считать диверсантами.
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