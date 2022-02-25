«Уступки невозможны»: Павловский уверен, что переговоры Путина и Зеленского не завершат войну
Путина уже не интересуют никакие уступки, на которые готова пойти Украина для завершения военной операции, заявил политолог Глеб Павловский.
Российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали, заявил политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 февраля заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе страны. По его словам, взамен Киев должен получить гарантии безопасности. Подоляк также подчеркнул, «войну нужно прекращать».
«Такие переговоры крайне затруднены, потому что они требуют участия Запада и его гарантий Украине. По внутриполитическим и международным причинам вряд ли это сейчас возможно. Москва не пойдет на такие переговоры. Это хорошее пожелание, но оно запоздало. Западные страны могли оказывать давление в этом направлении, а не проявлять всякого рода троллинги в сторону Путина и России, как было в последние три месяца», - сказал Павловский.
Политолог отметил, что Украине будет трудно предложить уступки, ради которых Россия прекратила бы военную операцию. По его словам, Россия четко настроена на ее выполнение.
«Насчет уступок украинской стороны… Вряд ли это могут быть уступки, пока идет военный натиск. Трудно сказать, что такое уступки, которые удовлетворят Кремль, который добивается тотальной победы. Здесь есть несовместимость. Сейчас Путина уступки не интересуют, они невозможны», - резюмировал Павловский.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Следом выступил президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война». Народ и власти Украины, по его словам, хотят мира. В Минобороны России к утру 25 февраля отчитались о ходе операции. В частности, после начала операции российская армия вывела из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
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