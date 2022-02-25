«Уступки невозможны»: Павловский уверен, что переговоры Путина и Зеленского не завершат войну

Политолог отметил, что Украине будет трудно предложить уступки, ради которых Россия прекратила бы военную операцию. По его словам, Россия четко настроена на ее выполнение.

«Насчет уступок украинской стороны… Вряд ли это могут быть уступки, пока идет военный натиск. Трудно сказать, что такое уступки, которые удовлетворят Кремль, который добивается тотальной победы. Здесь есть несовместимость. Сейчас Путина уступки не интересуют, они невозможны», - резюмировал Павловский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации. Следом выступил президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что Киеву не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная война». Народ и власти Украины, по его словам, хотят мира. В Минобороны России к утру 25 февраля отчитались о ходе операции. В частности, после начала операции российская армия вывела из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.

