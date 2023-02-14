«Участь предрешена?»: Россия выходит на Парасковиевку, впереди – Артемовск
Российские войска ведут ожесточенные бои за Парасковиевку, на этом фоне командование ВСУ перекрывает въезд в Артемовск, но не сдает позиции, между тем Запад перестал верить в победу Украины.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские пытаются взять под контроль Парасковиевку, чтобы перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Он отметил, что в населенном пункте уже идут ожесточенные бои. При этом в Марьинке у ВС РФ есть перспективы выйти на новые позиции, в Угледаре также есть успехи. Между тем украинские власти заявляют, что будут биться за Артемовск (Бахмут) до последнего, в свою очередь Россия намерена в ближайшее время взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР.
АРТЕМОВСК БЕЗ БОЯ НЕ СДАДУТ
Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села под контроль позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«После освобождения Красной Горы, там сейчас происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр. Там сейчас уже идут ожесточенные бои», — сказал он.
Пушилин отметил, что командование украинских военных предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних. При этом он подчеркнул, что российская сторона не ожидает, что ВСУ будут сдавать позиции без боя.
Также Пушилин рассказал о продолжающихся ожесточенных боях в юго-восточной части Угледара, где, по его словам, «есть успехи». В Марьинке же, по словам врио главы ДНР, продолжаются бои в западной части города.
«Есть перспективы выхода на новые позиции», — сказал Пушилин.
Так, Парасковиевка — это поселок к северу от Артемовска, в котором находится соляная шахта. В воскресенье, 12 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы установили контроль над населенным пунктом Красная Гора, расположенным примерно в 7 километрах к северу от Артемовска и к западу от Соледара в ДНР. Минобороны России отчиталось о занятии Красной горы в понедельник, 13 февраля.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в ближайшее время взять Артемовск (Бахмут) не получится. По его словам, в городе идет тяжелейшая боевая работа, штурмуется дом за домом.
«Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Работает мясорубка! Никакого праздника в ближайшее время здесь не будет!» - цитирует Пригожина его пресс-служба.
Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 14 февраля утром написал в своем Telegram-канале, что пути отхода украинских военных из Парасковиевки перерезаны, но сопротивление в поселке продолжают три подразделения ВСУ.
«Участь украинского гарнизона, засевшего в Парасковиевке, фактически предрешена. Подразделения 125-й бригады терробороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, практически окружены. Пути отхода для 1,5 тысяч солдат ВСУ перерезаны нашими войсками», - отметил военкор.
Со своей стороны, военкор Семен Пегов 14 февраля отметил, что удержание позиций в Парасковиевке равносильно самоубийству для ВСУ.
«А вот севернее после взятия Красной Горы, похоже, ЧВК «Вагнер» решили вопрос и с Парасковиевкой. К северо-западу от этого населенного пункта «оркестранты» перерезали трассу М-03. Теперь удерживать позиции в Парасковиевке для украинской армии равносильно самоубийству», — говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Таким образом, ожесточенные бои за Артемовск идут уже несколько месяцев. Как писал Bloomberg 2 февраля, американские и европейские чиновники прогнозируют отступление украинских военных из Артемовска, но считают, что оно не должно оказать стратегического влияния на ход боевых действий. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет, и что город «никто не будет сдавать».
Как отмечал экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН, перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что после того, как Россия возьмет под полный контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, дальнейшие действия будут зависеть и от действий Украины.
«Не наступают на всем фронте, он там 800 верст, выбирается направление главного удара. Может быть, их будет один-два по всему фронту. Бахмут и все остальные направления, там одна главная задача – это освободить Донбасс. Его мы освободим в любом случае. Все четыре региона освободим. Как будем действовать дальше – зависит в том числе и от действий противника. Но пока будут существовать территории, принадлежащие государству Украина, в любом случае будут (опасности обстрелов регионов РФ – ред. НСН)», - говорил Болдырев.
УКРАИНУ ГОТОВЯТ К ПОРАЖЕНИЮ
Министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе 14 февраля заявил, что крупные военные успехи, на которые рассчитывают в Киеве, в краткосрочной перспективе маловероятны. По его мнению, без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся. Писториус также отметил, что Берлин «испытывает мало понимания» с дипломатической точки зрения к предложениям Польши и Словакии поставить Киеву военную авиацию.
«Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций – я не думаю, что в краткие сроки возможен конец (боевых действий – ред. НСН), если можно так выразиться», - приводит ТАСС слова министра обороны.
Так, Киев стал испытывать серьезные проблемы с вооружением. Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил об отсутствии боеприпасов у ВСУ. Он объяснил острый дефицит амуниции высокой интенсивностью боев. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в боеприпасах, дальнобойных артиллерийских орудиях, танках и истребителях.
В среду, 8 февраля, Зеленский во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона боевые самолеты. Премьер-министр Британии Риши Сунак, который в этот же день встретился с Зеленским, поручил Минобороны изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву. Представитель Сунака отмечал, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и речь не идет о поставках в ближайшее время.
При этом на стороне Украины продолжают воевать иностранные наемники. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 февраля отметил, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход российской спецоперации. По его словам, это может лишь затянуть боевые действия и доставить больше страданий украинскому народу.
Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Он отмечал, что выход из конфликта может быть совсем не таким, как предполагалось еще полгода или три месяца назад. Сейчас, по словам Арестовича, возможен вариант «двух Корей». По его оценке, Киеву для победы над Россией понадобились бы «400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием». Однако, указал он, в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит.
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