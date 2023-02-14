«Участь предрешена?»: Россия выходит на Парасковиевку, впереди – Артемовск

АРТЕМОВСК БЕЗ БОЯ НЕ СДАДУТ

Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села под контроль позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«После освобождения Красной Горы, там сейчас происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр. Там сейчас уже идут ожесточенные бои», — сказал он.

Пушилин отметил, что командование украинских военных предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних. При этом он подчеркнул, что российская сторона не ожидает, что ВСУ будут сдавать позиции без боя.

Также Пушилин рассказал о продолжающихся ожесточенных боях в юго-восточной части Угледара, где, по его словам, «есть успехи». В Марьинке же, по словам врио главы ДНР, продолжаются бои в западной части города.