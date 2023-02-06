«ДНР и ЛНР под контроль»: Генерал назвал цели нового наступления России
После того, как Россия возьмет под полный контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, дальнейшие действия будут зависеть и от действий Украины, отметил в эфире НСН Владимир Болдырев.
Российские войска активно наступают в Донбассе, главная цель тех же боев за Артемовск (Бахмут) – это взятие под контроль всей территории ДНР и ЛНР, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.
Накануне издание Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Украины и ВСУ сообщило, что Украина получила «очень надежные данные разведки», что российские войска якобы начнут полномасштабное наступление в ближайшие 10 дней. Отмечается, что наступление может начаться в ЛНР и ДНР. Владимир Болдырев считает, что Россия, вероятнее всего, выберет два направления для главного удара.
«Рано или поздно, безусловно, начнем наступать, настанет такое время. По науке не наступают на всем фронте, он там 800 верст, выбирается направление главного удара. Может быть, их будет один-два по всему фронту. Бахмут и все остальные направления, там одна главная задача – это освободить Донбасс. Его мы освободим в любом случае. Все четыре региона освободим. Как будем действовать дальше – зависит в том числе и от действий противника. Но пока будут существовать территории, принадлежащие государству Украина, в любом случае будут (опасности обстрелов регионов РФ – ред. НСН)», - сказал Болдырев.
Ранее, 5 февраля, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (ведущий канала юрист Марк Фейгин внесен российским Минюстом в реестр иностранных агентов) заявил, что в ближайшие два месяца российская армия может взять под контроль всю территорию ДНР. По его словам, сейчас собирается очень большая группировка российских военных, превышающая украинскую и по численности после мобилизации, и по вооружениям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Украина потребовала от МОК запретить россиянам и белорусам участие в соревнованиях
- В Москве скончался академик Владимир Скулачев
- Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1 121 человека
- Москвичи несут цветы к посольству Турции в память о жертвах землетрясения
- Объем строительства жилья в России вырос на 7%
- Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для всех регионов
- Пригожин вызвал Зеленского на дуэль в небе
- Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции
- Олимпийская чемпионка Ромашина завершила спортивную карьеру
- Верховная Рада признала ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru