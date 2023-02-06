«ДНР и ЛНР под контроль»: Генерал назвал цели нового наступления России

«Рано или поздно, безусловно, начнем наступать, настанет такое время. По науке не наступают на всем фронте, он там 800 верст, выбирается направление главного удара. Может быть, их будет один-два по всему фронту. Бахмут и все остальные направления, там одна главная задача – это освободить Донбасс. Его мы освободим в любом случае. Все четыре региона освободим. Как будем действовать дальше – зависит в том числе и от действий противника. Но пока будут существовать территории, принадлежащие государству Украина, в любом случае будут (опасности обстрелов регионов РФ – ред. НСН)», - сказал Болдырев.

Ранее, 5 февраля, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (ведущий канала юрист Марк Фейгин внесен российским Минюстом в реестр иностранных агентов) заявил, что в ближайшие два месяца российская армия может взять под контроль всю территорию ДНР. По его словам, сейчас собирается очень большая группировка российских военных, превышающая украинскую и по численности после мобилизации, и по вооружениям.

