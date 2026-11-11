Исследование показало, сколько россияне рассчитывают накопить с подработки

При частичной занятости можно зарабатывать от 30 до 50 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона, сферы и количества часов. При таком доходе указанную сумму можно накопить примерно за четыре-семь месяцев, если полностью откладывать заработанное.



Чаще всего подрабатывающие хотят собрать финансовую подушку (32%), привести в порядок дом или дачу (22%), отправиться в путешествие мечты (20%), купить технику (16%).



Директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков уточнил, что чем моложе опрошенные, тем выше доля тех, кто подрабатывает сейчас. Среди 18-24 лет — 41%, 25-34 — 38%, 35-44 лет — 37%. Молодые участники чаще готовы откладывать дополнительный доход на образование и новую профессию.



Размер желаемых накоплений тоже различается: респонденты 18-24 лет рассчитывает собрать около 129 177 рублей, 25-34 — 160 583 рубля, 35-44 — 160 302 рубля, 45-54 — 173 034 рубля.



Самый популярный режим подработки — два-три дня или вечера в неделю (28%). Еще 21% готовы работать четыре дня в неделю и чаще, 19% предпочитают несколько отдельных смен в месяц.



В объявлениях опрошенные обращают внимание на оплату (45%), график и возможность совмещать с основной работой или учебой (32%), а также задачи (31%).



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